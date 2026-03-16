Войната в Иран изстреля цените на петрола до $100 за барел и европейските шофьори вече усещат последствията в джоба си. Ако цената се задържи на това ниво в продължение на година, средностатистическият водач в ЕС ще плати допълнително €220 за гориво, предупреждават анализатори от екологичния мозъчен тръст Transport & Environment (T&E).

В мащаб за целия съюз това се равнява на €55 млрд. повече годишно — изчисление, базирано на сравнение с 2022 г., когато руското нашествие в Украйна тласна суровия петрол до същото ценово ниво, пише "Гардиън".

Поскъпването на горивото задълбочава и без това съществената разлика в разходите между електрическите и конвенционалните автомобили. В Обединеното кралство годишната икономия при електрическо превозно средство вече възлизаше на £870, но при $100 за барел тя ще надхвърли £1000, изчислява ECIU.

В ЕС 7,7-те милиона електрически коли на пътя вече намаляват потреблението на нефт, а при настоящата ценова конюнктура европейските им собственици спестяват около €40 млн. на ден.

Ценовият шок е изключително изгоден за петролните компании. През 2022 г., при последния скок до $100, петте най-големи акционерни компании в сектора — BP, Shell, TotalEnergies, Chevron и ExxonMobil, отчетоха близо $200 млрд. печалба.

Регулацията за извънредни печалби в ЕС частично ограничи тези приходи през 2022 и 2023 г., но оттогава е изтекла. T&E призовава Брюксел да е готов бързо да я възстанови при продължително поскъпване на енергията.

"Зависимостта на Европа от вносен петрол генерира геополитическа премия при всяко глобално сътресение. Единственото трайно решение е структурното скъсване с изкопаемите горива. Тръмп и приятелите му в Русия и Саудитска Арабия контролират много неща, но не и вятъра и слънцето", коментира Антъни Фрогат от T&E.

Британските правителствени съветници по климата предупредиха в сряда, че постигането на въглеродна неутралност до 2050 г. ще струва по-малко от един-единствен нефтен шок като украинския и ще предпази страната от бъдещи ценови удари. "Отстъпването от зелените цели само ни прави по-уязвими", добави Фрогат.