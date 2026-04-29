Сделката за закупуване на 35 нови електрически мотрисни влака от консорциум "Бyлeмy", в ĸoйтo влизa Аlѕtоm Тrаnѕроrt, се оказа много проблемна. Днес се появи информация, че изпълнителят може да не успее да спази срока по договора за доставка за първите 12 влака. По-късно обаче съмненията бяха разсеяни, поясниха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Става въпрос за един от най-големите договори, сключен по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, който бе под сериозен риск. След комуникация със служебното правителство от компанията са потвърдили, че ще успеят да се справят и първите четири влака вече са произведени. Така към момента няма риск тази част от договора да остане за сметка на националния бюджет заради закъснели срокове по Националния план за възстановяване и устойчивост, пише "Сега".

За проблема с договора се разбра от предоставена по искане на медията информация от екипа на вицепремиера Мария Недина във връзка с наближаването на крайните срокове по Плана за възстановяване.

Договорът за закупуване на 35-те мотриси е едно от големите плащания, които се чакат. Целият контракт е на стойност 451,5 млн. евро, но през плана за възстановяване ще мине само част от сумата - за първите 12 влака. Причината договорът да е разделен по този начин е именно в сроковете и невъзможността всички мотриси да се доставят до 31 август 2026 г. За целта договорът бе разделен на две и през ПВУ минават само 363.3 млн. лв. За приемането на първите 12 влака до 31 август бе включен изричен анекс към договора, като намереното решение на практика спаси тази затънала в съдебни дела обществена поръчка.

Съмнения определено не липсваха.

"На 16 март 2026 г. Министерството на транспорта и съобщенията е информирано от Консорциум "Булему", че вероятно няма да могат да изпълнят ангажимента си по отношение на 12-те влака в съответствие с условията на договора и в срока на действие на НПВУ", се казва в информацията, получена миналата седмица от "Сега".

В крайна сметка предприетите действия очевидно са дали добър резултат и с усилия на компанията забавянето е наваксано.

По последна информация от производителя, получена с официално писмо на 24.04.2026 г. проектът за доставка на 35 електрически мотрисни влака се изпълнява в съответствие с договорения график и няма отклонения от заложените срокове, информират от транспортното министерство.

"Съгласно информацията, предоставена от производителя, всички ключови производствени и изпитвателни дейности по първите 12 влака са в ход. Договорните етапи — приключване на заводските приемателни изпитвания за минимум 12 влака и окончателно приемане на поне 1 влак до 31 август 2026 г., се изпълняват в срок. Към момента четири влакови състава вече са произведени, като предстои провеждането на заводски приемателни тестове за първите два влака (...)."

В отговора си, изпълнителят още веднъж потвърждава графика за изпълнение на проекта, който съвпада със заложените ангажименти в договора. Очаква се разрешението да бъде издадено преди месец август 2026 г., в съответствие с предвидения график.

Как започна сагата?

Припомняме, че точно преди година тогавашното правителство реши транспортният министър (тогава Гроздан Караджов) да подпише договор за доставката на 35 едноетажни електрически мотрисни влака. Доставчик е френската Alstom, като процедурата отиваше към своя финал след цял куп обрати.

Всъщност този "сюжет" датира от преди около вече три години, с фалстарт след жалба на Skoda за дискриминационни условия.

След това беше избрана офертата на полското подразделение на швейцарската Stadler, но компанията се отказа. Беше решено да се работи с друга фирма от същата държава - класираната на второ място Pesa (производител на най-новите трамваи на столичния електротранспорт). Стигна се обаче до жалба от консорциума "Булему".

Транспортното министерство получи преди около година и 278,6 млн. лева безлихвен заем, с който да покрие авансово плащане по договора.