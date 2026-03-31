Испанският производител на влакове CAF обяви, че е подписал договор на стойност 300 милиона евро със сръбския държавен оператор за доставка на 30 електрически градски влака, както и за тяхната двугодишна поддръжка. Новите влакове ще обслужват крайградската мрежа BG Voz в Белград. Това е вторият железопътен договор на CAF в Сърбия, след като през 2009 г. компанията участва в проектиране и производство на 30 трамвая за столицата Белград. Трамваите са в движение и в момента.

Новите електрически влакове са базирани на платформата Civity на CAF за крайградски и регионални услуги, съставени от по три вагона всеки и с капацитет от 546 пътници (204 от които са седящи). Вътрешното им разположение, включващо шест многофункционални зони с място за до 18 велосипеда, е разработено, за да отговаря на високите стандарти и изисквания за производителност, които операторът АД "Србијавоз" ще осигури в своята дейност.

Това са модулни влакове, предлагащи предимствата на лека алуминиева конструкция и проектирани да работят със скорости до 120 км/ч. Разработката им се основава на богатия опит на CAF с този тип влакове, които вече са доставени на множество оператори в международен план, с характеристики, специално проектирани за комфорт, безопасност и транспортна ефективност.

Оборудвани с две талиги на вагон, това улеснява поддръжката на влаковете, както и тяхната гъвкавост по отношение на ускорение и забавяне между честите спирки на гари, типични за градска система, което е ключов фактор за оптимизиране на честотата на обслужване.

Мрежата BG Voz е крайградска железопътна система, която обслужва Белград и околността. Тази мрежа, управлявана от публичното предприятие JKP Beogradski metro i voz, свързва центъра на Белград с неговите предградия. Тя се простира от крайните гари Овча, Батайница и Ресник, като се простира до отдалечени райони като Младеновац и Лазаревац на юг.

С около 1,8 милиона жители в своята метрополия, Белград е политическият, икономическият и културният център на Сърбия. В момента компанията е погълната от амбициозен план, известен като "Генерален план за градски транспорт на Белград", който включва изграждането на нови линии на метрото, разширяването на крайградската железопътна мрежа BG Voz и обновяването на влаковия парк.

Именно за тази последна мрежа са предназначени новите влакове. Това е система с 35 станции, която обслужва четири основни линии и три допълнителни линии, свързващи основните интермодални станции, където се движат други видове обществен транспорт в града, като трамваи, автобуси и тролейбуси.

Новата флотилия на CAF ще подобри крайградския транспорт, като замени стария подвижен състав, който е към края на оперативната си употреба, осигурявайки, наред с други подобрения, по-високо качество на обслужване, намаляване на инцидентите, както и по-голяма наличност на влакове, пишат сръбските медии, цитирайки градските власти на Белград.