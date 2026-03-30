Френският индустриален гигант Alstom ще изгради първото метро в Белград по договор на стойност €915 милиона - най-голямата транспортна инвестиция в историята на сръбската столица. Проектът предвижда създаването на напълно автоматизирана система, която трябва да промени начина на придвижване в града с близо 2 млн. жители.

Първият етап на линия 1 ще свърже Макишко поле с Карабурма, като трасето ще бъде с дължина 15 км и 15 станции, от които 11 км подземни. Очакванията са новата линия да изтегли част от натоварения трафик под земята и да облекчи хроничните задръствания в сръбската столица.

Източник: Alstom

По силата на договора Alstom ще достави цялостно решение "до ключ" - от 32 безпилотни влака Metropolis до сигнализация, телекомуникации, електрозахранване, релсова инфраструктура и централизирана система за управление. Метрото ще използва технологията Urbalis CBTC, която позволява напълно автоматизирано движение с интервали до 90 секунди.

Влаковете ще се произвеждат във Франция, а проектът се реализира с финансова подкрепа от френското правителство.

"Това е прагматична и смела инвестиция в бъдещето на града", коментира президентът на Alstom Europe Андрю ДеЛеоне. По думите му линия 1 ще осигури надеждна алтернатива на автомобилния транспорт и ще промени начина, по който жителите се придвижват.

Освен транспортен ефект, проектът има и икономическо значение. Очаква се модерната инфраструктура да повиши привлекателността на Белград за инвестиции и да подкрепи дългосрочния растеж на града.

Alstom вече е във фазата на проектиране, като договорът ще бъде отчетен през четвъртото тримесечие на фискалната 2025/26 година, след окончателното осигуряване на финансирането. Компанията има опит с близо 30 автоматизирани метро линии по света, включително в Париж, Сингапур и Лион.