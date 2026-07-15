България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия, след като ЕС е уважил резервите ѝ, каза министър-председателят Румен Радев на днешното заседание на Министерски съвет.

Мотивите на кабинета са, че санкциите срещу тези лица биха имали негативно икономическо отражение в страната и биха създали излишно политическо напрежение.

Имената на тримата заличени от списъците са това на руският патриарх Кирил, собственикът на Лукойл - Вагит Алекперов, както и председателят на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части Искандар Махмудов.

Кой е Искандар Махмудов?

Искандар Махмудов е руски олигарх от узбекски произход , чието нетно състояние се оценява на 9,7 милиарда долара, според Forbes. Това го прави един от най-богатите хора в Русия. Санкциониран е от държави като САЩ, Обединеното кралство и Канада.

Гръбнакът на богатството му е изграден изцяло от тежката индустрия. Той стои зад създаването и дългогодишния контрол над "Уралската минно-металургична компания" (УГМК). Това е вторият по големина производител на мед и въглища на руския пазар, под санкции от САЩ.

В официалните мотиви за налагането на ограниченията Махмудов е сочен като фигура, контролираща редица компании в сектора на финансовите услуги.

Нещо повече - в документите се подчертава, че милиардерът поддържа "връзки с руската организирана престъпност", пише още Forbes.

Софийско метро с руски части

Мажоритарен собственик е на "Трансмашхолдинг" - най-големият производител на локомотиви и железопътно оборудване в Русия. През 2006 г. неговият холдинг придобива компанията "Метровагонмаш".

Това е заводът, който е доставил огромна част от метровлаковете в София, поръчвани между 1998 и 2012 г.

Влаковете на "Метровагонмаш" се движат по линии 1, 2 и 4 на метрото в столицата. В ход е подмяна на някои от мотрисите с нови от чешката Skoda, както и Siemens за линия 3.

Техническата обвързаност на софийското метро с Русия се оказва дълбоко заложена в системите му за безопасност. По-старите линии на подземната железница разчитат на специализирано оборудване за управление и сигурност, чийто единствен производител са именно заводите под контрола на Махмудов.

Европейските санкции блокираха вноса на тези части. През декември 2025 г. правителството на Росен Желязков предостави дерогация на "Метрополитен", за да осигури руските компоненти.

От преводач до "Калашников"

Махмудов започва като преводач от арабски, след като завършва ориенталистика в Ташкент. Практикува това през 80-те в работата на съветски делегации в Ирак и Либия.

След разпада на СССР започва бруталната битка за контрол над руския износ на суровини. А това изстрелва бившия преводач на предна линия.

Махмудов успява да наложи монопол над заводи за алуминий и мед, като постепенно обединява придобивките си под шапката на УГМК.

Името му обаче се свързва не само с металургията. Неговата империя бързо навлиза в руския военно-промишлен комплекс чрез дял в емблематичния концерн за оръжие "Калашников".

През 2015 г. Махмудов става и собственик на 12,25% от капитала, след като го купува от Андрей Бокарев.

В края на 2017 г. двамата вземат решение да продадат своите дялове и да излязат от капитала на оръжейния производител.

Въпреки че вече не притежава марката "Калашников", западните разузнавателни служби и разследващи медии посочват, че заводите на Махмудов продължават да изпълняват мащабни поръчки на руското Министерство на отбраната .