Договорът между "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ" ще бъде замразен за срок от 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използвания капацитет, а двете страни ще преговарят за промяна на условията по споразумението, съобщиха от Министерския съвет.

Решението бе договорено по време на срещата между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Радев е на посещение в Турция във връзка със срещата на върха на НАТО.

В рамките на 15-месечния период България и Турция ще работят за предоговаряне на договора при актуалните пазарни условия. От Министерския съвет посочват, че двете държави имат общ интерес да бъде използван максимално капацитетът за пренос на природен газ.

По време на разговора Радев и Ердоган определиха свързаността като "ключов приоритет" в двустранните отношения и подчертаха значението на партньорството между България и Турция за стабилността в региона и за изграждането на устойчиви вериги на доставки.

Двамата отчетоха и ръста на двустранния стокообмен, който вече достига €9 милиарда, като обсъдиха и възможности за реализиране на нови съвместни проекти. Президентът Радев е заявил, че България има интерес да привлече повече турски инвестиции с висока добавена стойност. От своя страна Ердоган е призовал Европейския съюз да прилага по-ефективно споразумението за митническия съюз с Турция.

Спорният договор

Договорът между "Булгаргаз" и "Боташ" беше подписан на 3 януари 2023 г. по време на служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Тогава министър на енергетиката беше Росен Христов.

Споразумението осигури на "Булгаргаз" достъп до турските терминали за регазификация на втечнен природен газ и до газопреносната инфраструктура на Турция до края на 2035 г. По силата на договора обаче България заплаща фиксирана такса за резервирания капацитет, която възлиза на около €536 857 дневно, независимо дали той се използва.

Именно тази клауза превърна договора в обект на сериозни критики. Според критиците страната плаща значителни суми за неизползван капацитет, докато защитниците на споразумението посочват, че то е било необходимо за гарантиране на алтернативни доставки след спирането на руския природен газ през 2022 г.