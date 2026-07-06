"Български ВиК холдинг" ЕАД сменя модела си на управление. Двустепенната структура на управление, която досега включваше Управителен съвет и Надзорен съвет, се преобразува в едностепенна - дружеството вече ще се ръководи от Съвет на директорите.

Заедно с промяната в структурата е назначено и ново временно ръководство, което ще управлява държавната компания до провеждането на конкурс.

Това става ясно от прессъобщение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен "Водоснабдяване и канализация".

Инж. Шъков има над 20-годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни обекти и управлението на инвестиционни проекти в сферата на ВиК системите.

Участвал е в проектирането и реализацията на редица инвестиционни проекти, свързани с ВиК, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Проект за управление на строителни отпадъци и други.

От 2017 година до момента е бил главен експерт и началник на отдел в Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община, където е отговарял за управлението и развитието на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация.

В Съвета на директорите на "Български ВиК холдинг" ЕАД влизат още Любомир Бонев, Манол Генов, Пламен Манолов и Явор Стойчев, посочват от МРРБ.

Председател на Съвета на директорите става Пламен Манолов.