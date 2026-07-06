Трудно е даже да си представим българската трапеза без домати на масата. А от едно стопанство излизат край Раковски наистина много.

"Гард Инвест" развива бизнеса си чрез партньорство с Kaufland. Резултатът - производителят доставя около една трета от българските червени домати, продавани в магазините на водещия ритейлър. Говорим за над 25 тона продукция само през 2025-а.

"Целият обект е около 440 декара. Като от него 150 декара са отопляеми стъклени оранжерии. При добри условия, добро отглеждане на реколтата, доматът дава около 15 тона от декар. Краставицата - около 20, може да стигне до 30", обяснява управителят Стоян Берберов.

Източник: Kaufland България

Бизнесът е семеен - започнат е около 2000 г. от неговите баща и чичо. Гледат също розови домати, краставици, марули и даже пъпеши.

Дошли сме когато се берат първите домати за годината. Работата започва по изгрев слънце и приключва до обед - в оранжериите става непосилно горещо. Да отглеждаш плодове и зеленчуци в България не е никак лесно и по много други причини. Какви са най-големите предизвикателства?

"Най-голямото предизвикателство е липсата на работна ръка - това е първо и най-сериозно. Все по-малко хора искат да го работят. Не е много лесна работата. Друг голям проблем е нерегламентираната стока, което влиза през границите ни и пречи на нашата реализация", разказва Стоян.

Източник: Kaufland България

Все още няма робот, който да може да бере домати. Затова във всеки блок от по 30 декара трябва да влизат 25-30 човека. През годините "Гард Инвест" са разчитали на кадри от Узбекистан, Киргизстан и даже Индия, но заради трудностите, произтичащи от регулациите, сега работната ръка е изцяло местна. Липсата на достатъчно хора пък води до това голяма част от оранжериите да остават празни.

За да можеш да се справиш в такава сложна среда, трябва да имаш силен партньор. "Гард Инвест" са го намерили в лицето на Kaufland още през 2013 г.

"Ние дълги години работехме главно с борсови търговци и на по-малки пазари - там нещата са доста по-несигурни. Плюсът да работиш с голям ритейлър е сигурността. Самата сигурност, че когато ние направим едни насаждения, за нас е сигурно, че може да ги реализираме на пазара. Защото има много години назад, през които сме изхвърлили стока в много сериозни количества. С тонове стока", разказва Стоян.

"Наводняването" на пазара с некачествени плодове и зеленчуци е реален риск за производителите, които играят по правилата. От "Гард Инвест" не крият, че цената на доматите тази година е по-висока - заради рязко поскъпналите торове, по-високите възнаграждения, разходите за вода и не само. В същото време е факт, че търсене на качествен български продукт съществува. И расте.

"Забелязваме все по-висок интерес към българската продукция. Именно заради това ние се стремим всяка година да разширяваме нашата програма за договорно производство, като по този начин имаме един ръст, който е близо 20-30% всяка година", обяснява Красимир Белчев, който ръководи проекта за договорно изкупуване на селскостопанска продукция в "Кауфланд България".

Източник: money.bg

Kaufland сключва договори с производителите за определени количества продукция още преди закупуването на семената и така дава предвидимост на стопаните. По такъв договор ритейлърът работи с "Гард Инвест" от 2021 г.

Именно предвидимостта на партньорството е сред причините производителят да кандидатства за финансиране за 5 декара нови оранжерии за около 1 милион евро. Те ще дадат по-добра защита на растенията, по-добър температурен контрол и целогодишна дейност.

За да предложиш на клиентите пресни и качествени български плодове и зеленчуци, трябва да се свърши още много работа. Какъв е пътят на продуктите от градината до щанда?

Източник: Kaufland България

"Рано сутрин се бере реколтата, след това тя се сортира в производствената зала на самия производител. След сортировка, при която се прилагат изискванията за качество, тя се доставя до нашия логистичен център в Стряма. Вечерта тази стока се комисионира и на следваща сутрин тя е в цяла България и се реализира за нашите клиенти", обяснява Белчев.

Той е категоричен - производителите в програмата имат всички нужни сертификати и така веригата може да гарантира стока с доказани произход и качества. Доматите, които се изкупуват, са само от т.нар Клас 1 - като тук фактори са форма, размер и липса на дефекти.

Източник: Kaufland България

Ключов за целия процес е именно огромният логистичен център на Kaufland в Стряма. Той има капацитет от 110 000 палетоместа и през него минават над 53 000 тона български плодове и зеленчуци всяка година.

Източник: Kaufland България

Белчев посочва, че по отношение на плодовете и зеленчуците говорим по-скоро за разпределителна точка, отколкото за склад - особено при българската стока през лятото се прави всичко възможно плодовете и зеленчуците да стигат до магазините 24 часа, след като са били набрани.

И, все пак, защо е важно да ядем български плодове и зеленчуци?

"Важно е, защото ако не купуваме нашата си стока няма да останат много такива производители като нас. И от тази гледна точка, да, важно е да се подкрепя производителят, но производителят също има задължението към клиента да му дава нещо качествено и хубаво", подчертава производителят Стоян Берберов от "Гард Инвест".

Красимир Белчев от Kaufland допълва: "За Kaufland българското производство е кауза, това не е просто част от нашата работа. Трендът навсякъде в цял свят видимо е, че локалната стока е много по-търсена. Аз и вие сме отраснали в България и сме се хранили с български плодове и зеленчуци - винаги когато има опция за това нещо, търсим този вкус".