Въпреки че среброто остава значително по-евтино от златото, миналата година стойността му се е увеличила повече от два пъти - от 30 долара за тройунция до над 100 долара в началото на 2026 г. Макар в момента цената му да е около 60 долара, прогнозите на експертите са оптимистични.

Според BlackRock и JP Morgan до края на годината цената на "дяволския метал" ще надхвърли 80 долара за унция и може да достигне 100 долара за унция до 2030 г.

Съществена роля оказа конфликтът в Близкия изток, който притесни инвеститорите и причини икономически сътресения и прекъсвания във веригата за доставки. В исторически план това означава увеличение на покупките на благородни метали. Тъй като закупуването на унция злато е скъпо за новите инвеститори, сребърните монети и кюлчета са по-достъпни, което обяснява повишеното търсене, пише Yahoo Finance.

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Друг фактор е ролята му в промишлеността - най-вече в сектори, които са свързани с производство на слънчеви панели, автомобили, електроника и медицински изделия. Именно тази двойнствена роля му осигурява фундаментален праг на търсене, като го отличава от златото и го прави още по-привлекателен.

Въпреки това, експертите предупреждават, че цената на среброто е значително по-нестабилна от тази на златото. В началото на годината, едва за няколко седмици, тя падна от 113 долара за унция до под 80 долара.

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Основни фактори, които оказват влияние, са инфлацията и лихвените проценти. Така например, когато стойността на долар спадне, инвеститорите често влагат парите си във физически активи като сребро или злато. По подобен начин влияе и повишаването на лихвените проценти.

За да се предпазят от загуби, експертите съветват инвеститорите да планират покупките си дългосрочно, без да търсят краткосрочни печалби, както и да диверсифицират инвестициите си така, че среброто да представлява малък процент от активите им.

Сребърни ETF-и и взаимни фондове пък за предпочитане, особено за начинаещи инвеститори, защото дават възможност за по-малък обем на инвестицията и премахват отговорността за съхранение на физическото сребро и разходите за застраховка.

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