Стара поговорка гласи: "Не хапи ръката, която те храни". Е, в етичния кодекс на хакерите тя изглежда не присъства. Според Business Insider близо десет години руснак с псевдоним GreenTheOnly ("Green") изпълнява задачи през публичната програма на Tesla за откриване на грешки, докато не коства на компанията 243 милиона долара.

Този метод на работа е често срещан в Силициевата долина, където технологичните бизнеси плащат на независими изследователи, за да откриват пропуски в системите и продуктите им, преди от тях да се възползват престъпниците.

Така близо десет години "Green" получава по 15 хиляди долара за отстранен проблем от компанията на Илон Мъск. Заради експертизата си той е възприеман от Tesla като ценен външен сътрудник, който допринася за подобряването на сигурността на автомобилите, разказва медията.

През 2024 година обаче той решава да използва уменията си срещу "работодателя" си. Тогава тече дело срещу автомобилния гигант за катастрофа от 2019 г., в която автопилотът на Model S не спира на знак стоп и мигащ червен светофар. В резултат на това, се блъска в друг автомобил с около 100 км/час и убива пътничката, а приятелят ѝ е тежко ранен.

За да докажат вината на компанията, семействата на пострадалите искат снимки от записващото устройство от колата. От Tesla обаче обявяват данните за повредени и отричат да разполагат с пълния файл.

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Тогава ищците търсят помощта на "Green". Той заобикаля защитите и влиза чрез "клонинг" в компютър за автопилот, като успява да възстанови моментната снимка на сблъсъка, разказва The ​​Washington Post. От компанията отричат да са скрили умишлено кадрите и се оправдават с "неумела" работа с данни, като отбелязват, че никоя система по това време не би могла да предотврати катастрофата.

Така в началото на 2025 година за първи път журито признава Tesla за отговорна по дело за смърт, пряко свързано с нейната система за автопилот, и я задължава да плати 243 милиона долара - четири пъти над отказаното от нея извънсъдебно споразумение.

Това предизвиква вълна от подадени искове. Оказва се обаче, че компанията си е научила урока: "Ако днес се случи инцидент като този, няма да мога да извлека данните", обявява "Green" The ​​Washington Post.

Историята на руския хакер и една от най-големите автомобилни компании в света показва, че докато за едни печалбата е над морала, за други "задната врата" е път към справедливостта.