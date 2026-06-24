По-дългият живот вече не е просто въпрос на здравеопазване. Той бързо се превръща в една от най-значимите икономически и бизнес трансформации на века. Според най-новото издание на Horizons Observatory на УниКредит - "LongevityTech: Технологии, които дават стратегия в икономиката на дълголетието" - компаниите във всеки сектор (от финанси и производство до търговия на дребно, енергетика и инфраструктура) ще трябва да преосмислят как създават стойност в свят, в който хората живеят, работят и потребляват по-дълго.

Докладът посочва, че дълголетието еволюира от демографска тенденция в междусекторна икономическа възможност. Тя вече оказва пряко влияние върху инвестиционните решения, доставките, регулациите, продуктовия дизайн и очакванията на клиентите. Компаниите, които се адаптират навреме, ще бъдат най-добре позиционирани да уловят възможностите за растеж, произтичащи от застаряващото население, като същевременно ще укрепят своята устойчивост и дългосрочна конкурентоспособност.

В центъра на тази трансформация стоят четири технологии, които УниКредит определя като стълбовете на LongevityTech:

Изкуствен интелект;

Роботика;

Квантови технологии;

Интелигентни системи за управление и интерфейси от ново поколение.

Очаква се тези технологии съвместно да засилят дългосрочния организационен капацитет, да подобрят вземането на решения, да подкрепят застаряващата работна сила и да дадат възможност за създаване на продукти и услуги, достъпни за различни групи потребители.

Изкуственият интелект (ИИ) се превръща в когнитивната инфраструктура на икономиката на дълголетието

ИИ вече преминава от експериментиране към широко приложение. Според доклада 88% от компаниите по света използват ИИ поне в една област от своята дейност [1], а глобалният пазар на ИИ се очаква да достигне 813.8 милиарда долара до 2030 г. [2], три пъти повече увеличение спрямо 244 милиарда долара през 2025 г.

УниКредит подчертава нарастващата роля на ИИ в подпомагане на организациите да предвиждат рискове, да подкрепят работните сили в нарастваща възраст, да подобряват клиентското изживяване и да осигуряват дългосрочно финансово планиране. Докладът посочва приложения, вариращи от поддръжка, базирана на прогноза и откриване на измами до персонализирани здравни насоки и подкрепа при финансови решения.

Роботите излизат извън пределите на фабриките

Докладът на УниКредит идентифицира и роботиката като ключов фактор за по-дълъг и по-продуктивен трудов живот. Очаква се глобалният пазар на роботика да нарасне от 74.1 милиарда долара през 2024 г. до 476 милиарда долара до 2035 г., [3] докато се прогнозира 80% от хората да взаимодействат ежедневно с умни роботи до 2030 г., в сравнение с под 10% днес [4].

Отвъд индустриалната автоматизация роботиката все по-често подпомага здравеопазването, логистиката, поддръжката на инфраструктура и безопасността на работното място, като помага на организациите да разширят оперативния си капацитет и да намалят физическото натоварване върху работниците.

Квантовите технологии стават широко разпространени

Въпреки че все още са във възход, квантовите технологии привличат безпрецедентни инвестиции. Докладът отбелязва, че секторът на квантови изчисления се очаква да достигне 7.3 милиарда долара [5], докато правителствата по света вече са ангажирали 44.5 милиарда долара [6] публично финансиране за квантови технологии.

УниКредит очаква квантовите технологии да играят все по-важна роля във финансовото моделиране, управлението на риска, планирането на инфраструктура, киберсигурността и задачите по оптимизация, които представляват сериозно предизвикателство за традиционните методи на изчисление.

Технологиите, ориентирани към човека, придобиват все по-голямо значение

Със застаряването на обществата достъпността се превръща в стратегически бизнес въпрос. Докладът акцентира върху интерфейси от ново поколение, включително гласови системи, разпознаване на жестове, лесно преносими технологии и мозъчно-компютърни интерфейси. Това са ключови инструменти, които гарантират, че продуктите и услугите остават използваеми през различните етапи от живота.

Само глобалният пазар на мозъчно-компютърни интерфейси се очаква да достигне 506 милиона долара до 2029 г., почти двойно спрямо 262 милиона долара през 2024 г. [7]

Стратегическа възможност за всяка индустрия

Според доклада на УниКредит дълголетието вече не бива да се разглежда като предизвикателство, запазено за здравните системи.

"Често пропускаме, че това вече не е здравна история. Финанси, производство, търговия, недвижими имоти - всеки сектор е принуден да преосмисли как обслужва, наема и инвестира с по-дългосрочна перспектива.

В тази ситуация бързо развиващият се технологичен пейзаж се превръща в основната инфраструктура, която позволява на бизнеса да проектира за десетилетия, а не за тримесечия", коментира проф. Ник Палмарини, директор на Националния иновативен център за продължителността на живота в Обединеното кралство, по време на медийния уебинар, на който изследването беше представено ексклузивно за първи път.

Жилищата, мобилността, производството, финансовите услуги, инфраструктурата, енергетиката, потребителските продукти и дигиталните услуги - всички те играят роля в подпомагането на по-дълъг, по-здрав и по-продуктивен живот.

Докладът посочва, че конкурентното предимство все повече ще принадлежи на организации, които могат да:

Проектират продукти и услуги за по-дългите етапи от живота;

Поддържат ефективност и доверие в дългосрочен план;

Намаляват предотвратимите рискове;

Адаптират дейността си към демографските промени.

За доклада

"LongevityTech: Технологии, които дават стратегия в икономиката на дълголетието" е най-новото издание от серията Horizoning™ Observatory на УниКредит, която изследва как напредналите технологии помагат на организациите да отговорят на демографските промени и да отключат възможности в растящата икономика на дълголетието. Този доклад е част от по-широка поредица от анализи и е разработен в партньорство с Националния иновационен център за остаряване (NICA) на Обединеното кралство за UniCredit Longevity Economic Forum & Longevity Knowledge Hub.

[1] MCKINSEY, 2025

[2] STATISTA, 2025

[3] MARKET RESEARCH FUTURE, 2024

[4] GARTNER, 2024

[5] Research and Markets, 2025

[6] QED-C, 2025

[7] MarketsandMarkets, 2024