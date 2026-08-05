БГК АД, компанията, която развива веригата магазини Minimart, набра допълнително 20 млн. евро за разширяване на бизнеса си в България. Средствата са привлечени чрез първично частно предлагане към съществуващата облигационна емисия на дружеството, съобщи водещият мениджър по сделката "УниКредит Булбанк"

Финансирането ще бъде използвано за следващия етап от развитието на компанията и за изпълнение на целта ѝ да изгради национална мрежа от 800 търговски обекта.

БГК АД е сред бързо развиващите се български компании в сектора на търговията. През последните години дружеството активно увеличава броя на магазините Minimart, като разчита на формата на малки квартални обекти и присъствие в различни населени места в страната.

Допълнителното пласиране показва, че капиталовият пазар все по-често се използва от български компании като алтернативен източник на ресурс за разширяване на дейността и реализиране на инвестиционни планове.

"Радваме се, че отново подкрепяме развитието на българска компания с ясна визия за растеж и дългосрочно присъствие на пазара. Успешното пласиране на емисията показва както доверието на инвеститорите, така и нарастващото значение на капиталовите пазари за финансирането на амбициозни бизнес проекти", коментира Александър Кръстев, директор "Консултиране и специализирано финансиране" в УниКредит Булбанк.

Според банката сделката е пример за възможностите на пазарно базираното финансиране да осигурява по-гъвкав достъп до капитал за компании с устойчив бизнес модел и ясни планове за растеж.

УниКредит Булбанк е подпомогнала БГК АД при структурирането и реализирането на допълнителното пласиране като част от услугите си в областта на капиталовите пазари и специализираното финансиране.