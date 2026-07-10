В рамките на стратегическото си партньорство УниКредит и Alpha Bank разширяват трансграничното си сътрудничество на ключови европейски пазари, като поставят специален фокус върху България. Чрез комбинирането на местна експертиза и силна международна мрежа двете банкови групи предлагат на клиентите си цялостен набор от решения с добавена стойност.

По време на среща в централата на УниКредит Булбанк в София мениджърските екипи на двете групи обсъдиха възможностите за още по-ефективна подкрепа на компании с дейност в България и Гърция, като им осигурят достъп до качествени финансови услуги и ключови европейски пазари.

Двете балкански страни поддържат силни икономически връзки от десетилетия, а Югоизточна Европа придобива все по-голямо значение като център за търговия и инвестиции. Благодарение на съвместната платформа УниКредит и Alpha Bank обединяват своите възможности, за да предлагат по-интегрирано обслужване и консултантски услуги. Едновременно с това осигуряват по-последователно клиентско изживяване на всички пазари, на които оперират.

Източник: УниКредит

"Партньорството ни с Alpha Bank показва как взаимно допълващите се силни страни на двете групи създават интегрирани решения в подкрепа на бизнеса, независимо от пазара, на който оперира. Със съчетаването на международната ни мрежа, местната експертиза и консултантския ни опит разширяваме потенциала за трансграничен бизнес между Гърция и останалите европейски пазари и затвърждаваме позицията си като предпочитан банков партньор за международните клиенти, включително тези с гръцки произход", заяви Теодора Петкова, директор за Централна и Източна Европа на УниКредит.

"Заедно изграждаме мост между Гърция, Югоизточна Европа и най-важните пазари в Европейския съюз. Компаниите с амбиции за растеж, международно присъствие и потенциал заслужават банков партньор, който отговаря на техните цели.

Заедно с колегите ни от УниКредит сме ангажирани да улесняваме следващата стъпка в развитието на нашите клиенти - независимо дали става въпрос за растеж, иновации или международна експанзия. Като един екип предоставяме безпроблемна подкрепа по целия път на клиента - от Гърция през България до ключовите европейски пазари", допълни Лазарос Папагарифалу, заместник главен изпълнителен директор на Alpha Bank.

Източник: УниКредит

"За мен беше удоволствие да се срещна с представители на водещи компании, развиващи дейност в България и Гърция, по време на срещите в София и да чуя от първо лице за предизвикателствата и възможностите, които виждат пред своя бизнес, както и как нашето партньорство може да им помогне да постигнат целите си. Активният обмен между нашите екипи и съвместната работа с клиентите превръщат партньорството ни в реална и измерима полза за компаниите, които обслужваме", сподели Ричард Бъртън, директор Клиентски решения на УниКредит.

Целта на партньорството е да обедини в една интегрирана платформа основните банкови услуги, от които компаниите все по-често се нуждаят - от ежедневни разплащания до трансгранично финансиране и консултантски услуги. Така клиентите в Гърция ще могат по-ефективно да развиват бизнеса си на европейските пазари, като същевременно ще се улесняват инвестициите към Гърция и региона на Югоизточна Европа.

Срещите в София включваха работни сесии с екипи от корпоративното банкиране, банкирането на дребно и други бизнес направления на УниКредит и УниКредит Булбанк, посещение на централния клон на банката, както и срещи с клиенти, включително гръцки компании с дейност в България от различни ключови сектори на икономиката.