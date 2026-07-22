OTP Bank обяви, че купува Luminor - третата по големина банкова група в Балтийския регион.

Ако придобиването бъде одобрено, общите активи на OTP Group ще се увеличат с приблизително 13%, а делът на кредитния портфейл на групата в еврозоната ще нарасне от настоящите 42% на 50%.

Стойността на сделката, по която от страната на продавача са DNB Bank и управляван от Blackstone консорциум, не беше оповестена в официалното съобщение.

Luminor съществува от 2017 г., а Blackstone влезе като мажоритарен акционер през 2018 г. Централата ѝ е в Талин, като има силно присъствие както в Естония, така и в Литва и Латвия. Процесите ѝ са силно дигитализирани.

От поне две години се знае, че балтийската банка е обект на интерес за придобиване от страна на по-големи групи. Освен OTP, такова желание имаше и италианската UniCredit.

"Инвестираме капитал, ликвидност и технологична експертиза в придобитите банки и прилагаме дългосрочен подход към тяхното управление и собственост. Опирайки се на силната пазарна позиция на Luminor, нашата цел е да укрепим допълнително ролята на банката в балтийските държави и да допринесем за развитието на финансовата система, кредитната активност и финансовите иновации в региона", е цитиран в официалното съобщение да казва главният изпъълнителен директор на OTP Bank Петер Чани.

Придобиването подлежи на одобрение от регулаторните органи.