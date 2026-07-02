tbi bank обяви назначението на Борислава Налбантова за главен финансов и оперативен директор (CFOO). Банката продължава да надгражда експертността в лидерския си екип след придобиването от американския глобален инвеститор Advent в края на февруари тази година.

Борислава притежава над 25 години опит в областта на финансите, операциите и мащабните бизнес трансформации в секторите на бързооборотните стоки (FMCG) и на финансовите услуги.

Присъединява се към лидерския екип на tbi bank от "Девин" ЕАД, където прекарва 16 години на ръководни длъжности, включително като главен финансов директор (CFO), а през последните 6 години и като главен изпълнителен директор (CEO) и член на Изпълнителния комитет на европейската група-майка. На тези позиции тя ръководи стратегическото развитие и оперативните резултати на компанията във всички сфери на дейността.

Преди това Борислава е част от екипа на PwC Югоизточна Европа, където консултира банки и финансови институции на различни пазари в региона, с фокус върху финансите, операциите и проектите за трансформация.