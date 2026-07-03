С напомпване на инфлацията, което ще се получи заради огромния дефицит, правителството ще има поне още една година комфорт от по-високи бюджетни приходи вследствие на по-високата инфлация. Това не е маловажно, коментира в интepвю зa Моnеу.bg Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България.

Бюджетът е на плаващи пясъци - може всичко да се случи, но може и нищо да не се случи, каза Дацов.

"2026-а и 2027-а ще бъдат върхови години от икономическа гледна точка, ръст на БВП и добри показатели на пазара на труда", сподели експертът и допълни, че точно сега е моментът за реформи. "Към 2028 г. икономическият цикъл ще се прекърши и ще започне период на криза", добави още той.

Експертът коментира макрорамката на Бюджет 2026, която според него е консервативна.

"Ние от Фискалния съвет не сме съгласни с тези параметри. Смятаме, че БВП ще бъде по-висок. Не толкова заради реалния растеж, колкото заради дефлатора. Очакваме той да бъде значително по-висок - поне 8-9%, каза още Дацов и допълни, че не би се изненадал, ако бъде и повече.

Номиналният БВП ще бъде Номиналният БВП ще бъде поне с няколко милиарда лева над това, което е заложено.

Според Дацов трябва да се има предвид и още нещо - вече сме по средата на годината. От тази гледна точка тези приходи до голяма степен вече са "консумирани". А ако обаче бъде изпълнена цялата инвестиционна програма, тогава ефектът ще бъде различен.

Повечето от проблемите, за които Министерството на финансите и правителството говорят като за висящи задължения, всъщност не съществуват и не са регистрирани никъде, споделя още финансистът.

До края на годината има приблизително 6 млрд. лева, които предстои да бъдат усвоени. "Ако погледнете бюджетното изпълнение, ще видите, че около 80% от капиталовите разходи все още не са реализирани. Представете си какъв удар ще бъде това за икономиката - в положителен и в отрицателен смисъл".

Според Любомир Дацов това разплащане ще налее огромно количество допълнителни средства в икономиката и ще доведе до още по-силно инфлационно напрежение.

Когато говорим за 3-4 млрд. лева допълнително финансиране, само ДДС върху тези разходи ще върне значителна сума обратно в бюджета. Без дори да включваме корпоративния данък и останалите данъчни приходи, допълва още той.

Според негови оценки реалистичният вариант за бюджет е бил с дефицит между 3,7% и 5,8%. "Министерството на финансите две седмици по-късно се появи с очаквано изпълнение от 5,7%".

По ПВУ са заложени около 3,96 млрд. лева за разплащане през тази година. От тях приблизително 800 млн. лева са свързани с т. нар. "батерии" в частния сектор. Там плащанията практически ще бъдат извършени без особени затруднения, каза още Дацов.

Там плащанията практически ще бъдат извършени без особени затруднения. Но за всички останали проекти остава огромна въпросителна - например секторите, ще видите, че има такива, които зависят основно от държавното потребление.

"От приходите не виждам никакъв проблем. Те биха били по-ниски, ако не се реализира капиталната програма в обема, който е заложена", каза финансистът, но добави: "Моята позиция винаги е била, че в момента приемането на този бюджет е безсмислено, защото ние си имаме бюджет".

Според него от много години бюджетът няма нищо общо с това, което се внася и това, което се изпълнява.

Издръжката се влошава. Любомир Дацов смята, че в края на годината разходите за персонал ще бъдат с 1 милиард по-високи спрямо от това, което в момента е заложено като бюджет. Месечната база сега за разходи за персонал е 1,15 млрд. евро.

На въпроса дали има условия за консолидация на бюджета, Дацов отговори, че ако има политическа воля, моментът е повече от подходящ.

Консолидацията, публикувана от ЕК, е 0,5-0.7%, което е минимално. "Според мен трябваше да направим отрицателно фискално усилие равно на около 2% - за да се неутрализира ефектът".

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