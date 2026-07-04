Когато се говори за големите инфраструктурни проекти в Европа, вниманието традиционно е насочено към високоскоростните железници, новите магистрали или гигантските мостове. Швейцария обаче реализира една от най-мащабните транспортни инвестиции на континента далеч от погледите - под Алпите.

В продължение на десетилетия страната изгражда мрежа от над 1400 тунела с обща дължина над 2000 км. Това е своеобразна "втора Швейцария" под земята, чиято цел не е просто да съкрати времето за пътуване, а да промени начина, по който се движат товарите между Северна и Южна Европа.

Именно в това се крие и истинската стойност на проекта. Тунелите не са само инженерно постижение, а инструмент за промяна на транспортния модел на една държава. В основата на тази стратегия стои Новата железопътна връзка през Алпите (NRLA) - мегапроект, който обединява базовите тунели Льотшберг, Готард и Ченери.

Най-известният от тях - Готард, е с дължина 57 км и остава и към момента най-дългият железопътен тунел в света. Благодарение на него влаковете преминават под Алпите по почти равен маршрут, вместо да преодоляват стръмните планински склонове.

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За пътниците това означава по-бързо и по-комфортно пътуване. Същинският ефект обаче е по-скоро за товарния транспорт и то по една много проста причина. По-плавният профил позволява по-дълги и по-тежки композиции, които превозват повече товари с по-нисък разход на енергия и по-малко оперативни разходи.

Промяна в икономическата логика

Още през 90-те години Швейцария си поставя амбициозна цел - колкото е възможно повече транзитни товари да бъдат прехвърлени от автомобилния към жп транспорта. Причината не е само екологична.

Все по-интензивният поток от тежкотоварни автомобили през алпийските проходи създава натиск върху пътната инфраструктура, увеличава разходите за поддръжка, повишава риска от инциденти и влошава условията за живот в планинските общности.

Швейцария инвестира в нова железопътна инфраструктура и едновременно с това въвежда такса за тежкотоварните автомобили. Тя е обвързана с изминатото разстояние, теглото и екологичните характеристики на превозните средства.

Така държавата не забранява един вид транспорт, а просто променя икономическите стимули. Железницата постепенно се превръща в по-конкурентната алтернатива за значителна част от международния транзит.

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Работи ли моделът?

Резултатите показват, че в голяма степен отговорът е положителен.

Днес около 3/4 от товарите, преминаващи през швейцарските Алпи, се превозват с железница - най-високият дял в Европа. В сравнение с началото на века броят на тежкотоварните автомобили, пресичащи Алпите, е намалял с около 1/3.

Според различни оценки без тази политика през страната ежегодно биха преминавали стотици хиляди допълнителни камиони. Това не означава, че автомобилният транзит е изчезнал. И днес около 900 000 тежкотоварни автомобила годишно преминават през Алпите. Но целта никога не е била те да бъдат елиминирани напълно, а железницата да поеме възможно най-голям дял от международния товарен поток, отбелязват анализатори.

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Цената

Подобен модел обаче не се изгражда евтино. Само строителството на Готард базов тунел включва изкопаването на около 28 милиона тона скална маса, както и използването на огромни количества бетон и стомана. Проектът е сред най-сложните инженерни съоръжения, реализирани в Европа през последните десетилетия.

Това означава и значителни първоначални разходи - както финансови, така и екологични. Логиката зад подобни инвестиции е, че те трябва да работят десетилетия, дори век, за да оправдаят вложените средства чрез по-ниски транспортни разходи, по-висока ефективност и по-малко натоварване на пътната мрежа.

Повече от инженерно чудо

Историята на швейцарските тунели често се разказва през призмата на рекордите - най-дългият железопътен тунел в света, десетки години строителство и милиарди инвестиции. По-интересният извод обаче е друг.

Швейцария показва, че голямата инфраструктура може да бъде инструмент за промяна на икономическото поведение. Вместо да разчита единствено на регулации, страната създава условия железницата да стане по-ефективният и по-конкурентен избор за международния товарен транспорт.