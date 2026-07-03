Freedom Holding Corp. получи ключово регулаторно одобрение за придобиването на 99,32% от Turkish Bank A.Ş., след като турската Агенция за банково регулиране и надзор (BRSA) и Комисията за защита на конкуренцията разрешиха сделката. Така компанията е на крачка от финализирането на придобиване, чието значение е далеч отвъд покупката на една банка.

Както Money.bg писа още през март, Turkish Bank е ключов елемент от стратегията на Freedom Holding да изгради интегрирана финансова платформа в Турция. Целта е групата да обедини банкови, брокерски, инвестиционни и застрахователни услуги в една екосистема по модела, който вече развива в Казахстан.

Всъщност тази стратегия беше очертана много преди анонсирането на настоящата сделка. В специално интервю за Money.bg през октомври 2024 г. основателят и главен изпълнителен директор на Freedom Holding Тимур Турлов заяви амбициите си за придобиване на банка/и в Европа.

"Все още не сме придобили банка в Европа, което остава ключова цел", коментира тогава той. По думите му развитието само на брокерски и инвестиционен бизнес вече не е достатъчно, а следващата стъпка е изграждането на пълноценна дигитална банкова платформа.

"Научихме, че е необходимо не само да предлагаме брокерски и инвестиционни банкови услуги, но и дигитална банкова платформа с продукти за плащания, заеми, спестявания и карти. Ангажирани сме с разработването на пълен набор от финансови услуги", допълни Турлов.

Турция - първи голям пазар за новата стратегия

Междувременно Турция, макар и не част от ЕС, се превърна в първия голям пазар, на който компанията реализира тази стратегия. През март Турлов определи страната като "стратегически пазар" за Freedom Holding.

"В Казахстан вече доказахме, че една дигитална екосистема може да стане част от ежедневието на хората. Именно този опит възнамеряваме да пренесем и в Турция", коментира той, като посочи, че потенциалната клиентска база там е 4-5 пъти по-голяма от тази в Казахстан.

Новината има своето значение и за България. Freedom Holding вече присъства на местния пазар като борсов посредник и инвестиционен консултант. В същото интервю за Money.bg отпреди 2 години Турлов заяви, че при бъдещо разширяване на банковата дейност в Европа компанията би поставила във фокуса България и региона като цяло. Според него тук има "добър потенциал за растеж и сравнително бързо възприемане на нови финансови технологии".

След окончателното финализиране на сделката Turkish Bank ще стане част от турската платформа на Freedom наред с останалите бизнес направления. Банката ще продължи да работи под надзора на турските регулатори, а групата планира инвестиции в дигитализация, развитие на продуктовото портфолио и интегриране на банковите услуги с останалите си финансови компании в Турция.

Главният изпълнителен директор на Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. Х. Дженк Ейнехан заяви, че целта е да бъдат съчетани "утвърдените позиции на Turkish Bank с технологичните решения и международния опит на Freedom", като фокусът ще бъде върху разширяването на предлаганите финансови услуги.

Турция е само една от стъпките в по-мащабната банкова експанзия на Freedom Holding. Групата вече развива банков бизнес в Таджикистан, получи разрешение да създаде банка в Грузия, а през юни подаде заявление за банков лиценз във Франция, където планира инвестиции от около €500 милиона в развитието на своята дигитална екосистема.

И макар Turkish Bank не е сред най-големите кредитни институции в Турция, стратегическата стойност на придобиването е значителна. Чрез сделката Freedom получава лицензирана институция, върху която може да надгради модела си за интегрирани финансови услуги и то на един от най-големите пазари в региона.