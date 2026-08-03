Златото е навлязло в период на "експлозивно поведение на цената" през август 2024 г. и все още не излиза от него. Това е тезата на стратега на Deutsche Bank Майкъл Сюе, който потвърди прогнозата на банката за ниво от 4600 долара за унция до края на годината, съобщава MarketWatch.

В понеделник златото се търгуваше на 4117,80 долара за унция - спад от 5% от началото на годината, но ръст от 20% спрямо нивото отпреди 52 седмици.

По думите на Сюе за "експлозивна" се приема ценова динамика, при която даден актив нараства експоненциално спрямо историческите си норми. Тъй като златото се е удвоило през последните две години, определението изглежда оправдано.

Още през август 2024 г. Банката за международни разплащания (БМР) описа условия на "балон" на пазара на злато.

В специален анализ Сюе разглежда "фазата на експлозивно поведение" от три ъгъла.

Първо, той сравнява златото с дългосрочния, коригиран спрямо инфлацията ръст на други основни стоки - мед, петрол и, по нетипичен начин, хляб. Темповете варират от 0,26% годишно за хляба до 3,44% за петрола. Приложени към златото, тези средни стойности сочат цена от едва 2600 долара за унция.

След това Сюе използва иконометричен инструмент за откриване и времево локализиране на спекулативни ценови балони - Backward Supremum Augmented Dickey-Fuller test. По този метод златото би трябвало да достигне връх от 6400 долара и дъно от 3700 долара за унция.

Трето, моделът на Сюе показва справедлива стойност от 4700 долара за унция до края на годината. Тази оценка, която взема предвид фактори като индекса S&P 500, доходността по 10-годишните американски облигации и валутните курсове, всъщност беше коригирана надолу заради забавянето на официалните покупки (тези на централните банки). Заради близостта до предишната му цел от 4600 долара обаче Сюе засега запазва прогнозата си.

Реална доходност на златото

Едно от наблюденията, на които Сюе държи особено, е че в дългия период от 1957 до 2023 г. златото изпреварва по доходност индекса на потребителските цени в САЩ.

Средната реална доходност за периода е 2,5% годишно - показател, който би бил значително по-висок, ако се включи и настоящият бум на златото от 2024 г. насам.