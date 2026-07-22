През последните две години почти целият инвестиционен свят изглежда обсебен от изкуствения интелект. Всеки ден заглавията са за Nvidia, Microsoft, Broadcom, OpenAI или новите рекорди на американските индекси. На този фон едва ли много инвеститори си задават въпроса какво правят институциите, които управляват най-големите финансови резерви на планетата. Докато капиталовите пазари преследват следващата технологична революция, централните банки продължават методично да купуват актив, който съществува от хилядолетия и който не носи нито дивидент, нито купон, нито паричен поток. Този актив е златото.

Последните данни показват, че централните банки по света вече държат 36 470,7 тона злато. Това представлява 27% от всички официални международни резерви и приблизително 16,9% от цялото количество злато, добито някога в човешката история. Това не е просто статистика. Това е колективното мнение на институциите, които разполагат с най-дългосрочния инвестиционен хоризонт в света. Докато частните инвеститори често се влияят от краткосрочни цикли, емоции или модни тенденции, централните банки мислят в десетилетия. Именно затова всяка промяна в техните резерви заслужава много по-голямо внимание, отколкото обикновено получава.

Класацията изглежда очаквано на върха. Съединените щати остават безспорният лидер с 8 133 тона, следвани от Германия с 3 349 тона, Италия с 2 452 тона, Франция с 2 438 тона, Китай с 2 347 тона и Русия с 2 292 тона. Ако се гледат само абсолютните количества, човек лесно би заключил, че това е просто функция на размера на икономиката. Истинската история обаче започва, когато се анализира какъв дял от резервите представлява златото.

Именно тук става ясно, че философията на отделните държави е коренно различна. САЩ държат 83,1% от резервите си в злато. Германия - 82,8%, Франция - 80,5%, Италия - 79,1%. Това означава, че най-големите развити икономики в света продължават да разглеждат благородния метал като последната линия на финансова защита. За сравнение, Китай - въпреки че активно увеличава покупките си през последните години - държи едва 8,8% от резервите си в злато, а Япония - 9,5%. Разликата е огромна и показва различен подход към управлението на международните резерви.

Още по-интересна е позицията на България. Страната ни се нарежда на 56-о място в света с приблизително 41 тона златни резерви. На пръв поглед това изглежда скромно. Но абсолютното количество е подвеждащ показател за икономика с мащаба на България. Значително по-важен е фактът, че 66,6% от резервите на Българската народна банка са именно в злато. Това поставя страната ни сред държавите с най-висок относителен дял на златото в международните резерви. По този показател България изпреварва държави като Великобритания, Китай, Япония, Южна Корея, Австралия, Канада и десетки други развити икономики.

Тази структура не е резултат от случайност. Валутният борд винаги е изисквал изключително консервативен подход към управлението на резервите. За разлика от инвестиционните фондове, които търсят максимална доходност, централните банки поставят на първо място сигурността, ликвидността и доверието. Именно тук златото остава практически без конкуренция. То няма кредитен риск, не представлява задължение на никое правителство, не може да бъде "напечатано" от централна банка и исторически се представя добре именно в периодите, когато доверието към финансовата система започва да се разклаща.

Последните години дадоха достатъчно примери защо това е важно. Замразяването на руски валутни резерви след началото на войната в Украйна промени фундаментално начина, по който много държави гледат на резервните си активи. Държавните облигации могат да бъдат обект на санкции. Валутните резерви могат да бъдат блокирани. Банковите системи могат да бъдат ограничени. Физическото злато, съхранявано под контрола на съответната държава, практически не носи подобен риск. Именно затова Световният съвет по златото отчита рекордни покупки от страна на централните банки през последните години.

Интересно е, че процесът далеч не се ограничава само до развитите икономики. Турция вече държи близо 60% от резервите си в злато. Казахстан - почти 78%. Узбекистан - над 87%. Полша увеличава резервите си с безпрецедентни темпове и вече притежава над 630 тона. Дори страни с традиционно висока зависимост от долара постепенно увеличават експозицията си към благородния метал. Това говори за много по-дълбока структурна промяна, отколкото просто реакция на временна геополитическа несигурност.

Всъщност светът постепенно навлиза в период, в който централните банки вече не приемат глобалната финансова архитектура за даденост. Дедоларизацията, регионализацията на търговията и все по-честото използване на санкции като инструмент на външната политика променят начина, по който се изграждат резервите. Това не означава край на долара като световна резервна валута. Но означава, че все повече държави търсят актив, който не зависи от решенията на никое правителство. Именно затова златото постепенно възстановява ролята си на универсален резервен актив.

За индивидуалните инвеститори това също носи важен урок. Често се казва, че златото не носи доходност и следователно няма място в модерния инвестиционен портфейл. Подобно твърдение е вярно само ако човек разглежда всяка инвестиция единствено през призмата на годишната възвръщаемост. Централните банки не държат злато, защото очакват то да носи най-високата доходност. Те го държат, защото изпълнява функция, която никой друг актив не може да изпълни със същата степен на сигурност. То е форма на финансова застраховка. А както всяка застраховка, истинската ѝ стойност става очевидна именно когато настъпи криза.

Разбира се, това не означава, че златото трябва да бъде доминиращата инвестиция в един частен портфейл. Исторически акциите носят значително по-висока доходност в дългосрочен план. Но когато най-консервативните институции в света продължават системно да увеличават дела на благородния метал в резервите си, това е сигнал, който не бива да бъде пренебрегван. Особено в среда на високи публични дългове, продължаваща инфлационна несигурност и нарастващи геополитически конфликти.

България е интересен пример именно в този контекст. Макар страната ни да не разполага с мащабите на големите икономики, структурата на резервите показва една изключително предпазлива политика, изграждана в продължение на десетилетия. Делът от 66,6% злато в резервите поставя България сред най-консервативните държави в света по отношение на управлението на международните активи. Това е факт, който рядко попада във фокуса на общественото внимание, но говори много за философията на Българската народна банка.

В крайна сметка тази класация не е състезание кой притежава най-много злато. Тя е своеобразна карта на доверието. Тя показва кои активи държавите избират, когато трябва да защитят финансовия си суверенитет в един все по-несигурен свят. А когато две трети от резервите на България са именно в злато, това подсказва, че страната ни продължава да следва една от най-консервативните и дисциплинирани стратегии в Европа. И ако историята на финансовите кризи ни е научила на нещо, то е, че именно консервативните решения често изглеждат най-скучни точно преди да се окажат най-правилните.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.