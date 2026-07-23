Запазването на стабилност струва все по-скъпо на Русия. През първата половина на годината Руската централна банка е освободила и продала рекордните 43,5 тона от златния си резерв. Свиването на запасите е с близо 2% за едва шест месеца.

Златните резерви на страната са намалели до 73,4 милиона тройунции или 2282 метрични тона в началото на юли. Централната банка е оценила златните си запаси на 299 милиарда долара, пише Investing.com.

Това бележи пълен завой спрямо стратегията от 2002 г. насам, когато институцията трупаше непрекъснато злато в опит да скъса със зависимостта си от щатския долар.

Златна треска

Само преди месец Русия обяви, че ще засили изкупуването на чуждестранна валута и злато през юни и юли, за да захранва суверенния си фонд и да удържи прекаленото поскъпване на рублата.

Подобна стратегия започнаха и други световни банки, като започнаха масово да купуват злато за резервите си. Aнaлизaтopи oчaĸвaт пoĸyпĸитe дa ce ycĸopят и дa дocтигнaт cpeднo дo 60 тoнa нa мeceц, ĸoeтo e oĸoлo 720 тoнa гoдишнo.

Целта на Москва бе да възстанови своя Фонд за национално богатство - ключов резерв, изпoлзвaн зa пoдĸpeпa нa дъpжaвнитe paзxoди, ĸaтo cъщeвpeмeннo oблeĸчи нaтиcĸa въpxy pyблaтa, чиятo cилa e пoвлиялa нa пpиxoдитe oт изнoc и бюджeтнитe пocтъплeния.

Уви, пълен обрат...

Действията на Кремъл рязко контрастират с глобалното поведение на централните банки.

Сега вместо да купува, Москва е принудена да продава от същите тези резерви, за да закърпи зейналите дупки в бюджета. Именно заради това Министерството на финансите замрази за неопределено време търговете за държавни облигации.

Пак през юни Pycия твъpдеше, чe e нaпът дa ce пpeвъpнe в нaй-гoлeмия пpoизвoдитeл нa злaтo в cвeтa.

Повод за това стана интервю на руския министър на природните ресурси Александър Козлов пред държавната информационна агенция ТАСС, дадено непосредствено преди Икономическия форум в Санкт Петербург.

Според думите на министъра тогава, Русия е отбелязала огромен скок в добива, като през изминалата 2025 г. е добила между 480 и 500 тона злато.

На кого продава злато?..

Разпродажбата, за която Bloomberg съобщава, че се е ускорила рязко през април с най-голямото едномесечно намаление от четвърт век, започна през ноември 2025 г. Тогава за първи път централната банка започна да продава физическо злато на местни банки.

Само в рамките на месец април резервите на банката се свиха с около 5,7 тона. Според данни на Световния съвет по златото това е най-големият едномесечен спад на руските златни запаси от 2002 г. насам . За първите четири месеца на годината общият спад достигна близо 28 тона.

Западните санкции продължават да затварят вратите за Руската централна банка на международните пазари, лишавайки я от възможността да търгува златните си резерви зад граница.

Именно заради това институцията прехвърля златото на местните банки, а те, рамо до рамо с руските минни компании, поемат целия риск по логистиката. Златото се изнася физически към по-благосклонни азиатски пазари, най-вече през търговските хъбове в Китай, Хонконг и Обединените арабски емирства.