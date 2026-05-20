Според нов доклад на една от най-големите инвестиционни банки в света - Goldman Sachs централните банки по целия свят ще увеличат придобиванията на злато до края на 2026 г. Това потвърждава оптимистичните перспективи на банките за благородния метал, въпреки месеците на спад в цените.

Анализаторите на финансовата институция очакват покупките от страна на централните банки да се ускорят и да достигнат средно до 60 тона на месец, което е около 720 тона годишно.

Основен двигател на този тренд е желанието на развиващите се пазари за диверсификация на резервите при продължаващото напрежение в Близкия изток.

Възстановяване на златото

Златото изпитва затруднения от избухването на конфликта в Близкия изток. През март тази година отбеляза най-лошия си месец от над десетилетие, като цената му падна от януарския пик от близо 5 600 долара до нива около 4 500 долара за тройунция.

Източник: iStock

В началото на годината пазарите реагираха на пиковите нива на геополитически риск и несигурност, което изстреля цената на метала до рекордни стойности. Спадът през март дойде едва след като пазарът временно се "пренасити" и инвеститорите започнаха да прибират печалби.

Въпреки този пазарен натиск, златото запазва своята дългосрочна оптимистична цел от 5 400 долара за унция до края на годината.

"Има силен базов интерес към златото, а последните геополитически развития вероятно ще засилят диверсификацията", пишат анализаторите, позовавайки се на вътрешно проучване.

Перфектна застраховка?

Ценният метал може да се е сринал по време на войната между САЩ и Иран, но основната история на търсенето му остава непроменена, според главния анализатор на благородните метали на HSBC Джеймс Стийл.

Източник: iStock

Стийл обяснява, че златото е изиграло ролята на перфектната застрахователна полица преди конфликта. Когато обаче войната в Близкия изток реално започна и пазарите бяха подложени на огромен стрес, инвеститорите разпродадоха своето злато, за да си осигурят бърза ликвидност.

Китай като ключов играч

В Китай, например, на застрахователните компании вече е разрешено да изграждат позиции в злато, а в Индия мениджърите на активи масово акумулират метала. Това създава стабилен под за цената, независимо от моментните борсови разпродажби.

Пазарът вече е защитен от по-дълбоки спадове, независимо от моментните разпродажби на борсите.

Китайската народна банка добави 8,1 тона злато към резервите си през април, което е най-голямата месечна покупка от декември 2024 г. и осемнадесетият пореден месец на натрупване, според данни, публикувани от Държавната администрация за чуждестранен обмен (SAFE).

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.