Южна Корея планира изграждането на поне 10 мащабни соларни комплекса в централната и източната част на страната като част от амбициозна стратегия за увеличаване на капацитета за възобновяема енергия до 100 GW до 2030 г. Това става ясно от новия 10-годишен национален план за развитие на сектора, представен от Министерството на климата, енергетиката и околната среда.

Планът е първата цялостна държавна стратегия за разпределение и развитие на възобновяемата енергия в страната и е ключов елемент от национално определения принос (NDC) на Сеул за 2035 г.

Целта на южнокорейското правителство е до 2035 г. 30% от електроенергията в страната да се произвежда от възобновяеми източници. За сравнение, през миналата година делът на зелената енергия е бил едва 11,4% от общото производство.

Според плана, новите соларни мегакомплекси ще бъдат разположени в района около Сеул, в централната провинция Чунчхон и в източната провинция Гангуон.

Очаква се те да осигурят до 12 GW нов капацитет.

Освен това правителството предвижда изграждането на допълнителни соларни инсталации с общ капацитет от 44,2 GW върху индустриални зони, пътна инфраструктура и обществени съоръжения като училища и паркинги.

Сеул поставя и още една амбициозна цел - възобновяемата енергия да стане по-евтина от втечнения природен газ (LNG) до 2035 г.

Правителството планира цената на соларната електроенергия да спадне от сегашните около 150 вона за киловатчас до 100 вона през 2030 г. и под 80 вона през 2035 г.

При вятърната енергия целите също са агресивни. Производството от наземни вятърни паркове трябва да поевтинее от 180 вона за kWh до под 150 вона до 2030 г. и до 120 вона до 2035 г. При офшорните вятърни паркове цената трябва да падне от 330 вона до под 250 вона до края на десетилетието и до около 150 вона за kWh през 2035 г.