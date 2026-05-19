Доминацията на щатския долар в глобалната нефтена търговия е сериозно разклатена от двустранните и често непрозрачни сделки, които азиатските купувачи сключват с производителите от Залива на фона на блокадата на Ормузкия проток и невижданото от половин век сътресение на глобалните доставки.

Индийски медии обръщат внимание на визитата на премиера Нарендра Моди в Абу Даби миналата седмица, която донесе широкообхватно споразумение за партньорство в енергийната сфера. В рамките му държавната петролна компания на емирството ще съхранява суров петрол в индийски хранилища с опция Делхи да има приоритетен достъп при извънредна ситуация.

Двете страни се споразумяха и за доставките на пропан-бутан, който се използва от индийските домакинства, а на дневен ред са и съвместни усилия в областта на съхранението на газ.

Пакистан изпрати 8000 военни, батарея зенитни ракети и цяла ескадрила изтребители в Саудитска Арабия, което със сигурност е свързано и с подсигуряване на нуждите на страната от гориво.

На фона на това, Иран и Китай извършват сделките си в енергийната сфера в юани. "Ал-Джазира" твърди, че собствениците на малкото преминаващи през протока кораби също са принудени да плащат на Техеран в китайска валута, като на практика това беше и потвърдено от Пекин.

Според Caixin делът на доларовите сделки с нефт и нефтопродукти в Близкия Изток е спаднал до 52% към март, докато юанът вече достига 41%. За Иран подобна нова ситуация е от голямо значение, защото дава възможност за избягване на санкциите, наложени от САЩ.

Експертите са на мнение, че започнатото от Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в Близкия Изток вече необратимо е променило енергийния пазар, който върви към фрагментация, регионализация и по-високи цени.