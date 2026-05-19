През първото тримесечие на годината японската икономика, която е четвърта по големина в света, нарасна с 2,1% на годишна база и надмина средната пазарна прогноза от 1,7%. Това показват данни на правителството в Токио, цитирани от CNBC.

На тримесечна база икономиката в страната се е разширила с 0,5%, а БВП е нараснал с 0,6% на годишна база.

По-силният от очакваното показател подкрепя аргументите, че Централната банка на Япония трябва да повиши лихвените проценти на заседанието си през юни месец, дори в момент, когато продължаващият конфликт в Близкия изток помрачава перспективите за останалата част от годината.

По-високи лихви

Преди новите данни имаше опасения, че високите цени ще свият потреблението. Сега Централната банка има доказателство, че икономиката може да издържи по-високи лихви.

Според информация на Japan Times, на заседанието си на 28 април бордът на централната банка е гласувал с 6 срещу 3 за запазване на основния лихвен процент на 0,75%, което е необичайно тясно разделение, сигнализиращо за нарастващ апетит за по-нататъшно затягане.

Пазарите предвиждат приблизително 78% вероятност за увеличение на лихвения процент с 25 базисни пункта на срещата в средата на юни, което би повишило лихвения процент до 1,0%.

Тъй като лихвите в САЩ и Европа остават високи, Централната банка на Япония трябва да повиши своите, за да спре обезценяването на японската йена.

Според доклади на финансовият институт ING Think Централната банка вече е подготвена официално да ревизира нагоре своите инфлационни прогнози за фискалната година.

Инфлацията също се повиши

Основна инфлация в страната е нараснала до 1,5% на годишна база през март, след като през февруари беше достигнала близо 4-годишно дъно от 1,3%.

Напрежението в Близкия изток доведе до сериозен скок в глобалните цени на петрола. Това веднага оскъпи транспорта и логистиката в Япония, която зависи до голяма степен от вносен петрол. Правителствените субсидии за горива все още смекчават удара, но въпреки тях енергийният натиск е явен.

Както Money.bg вече писа, Япoния щe cпacявa cъceдитe cи oт Югoизтoчнa Aзия зapaди пeтpoлнaтa ĸpизa. Токио представи финaнcoв пaĸeт нa cтoйнocт 10 милиapдa дoлapa, който ще пoмoгнe нa дъpжaвитe дa ce cнaбдявaт cъc cypoв пeтpoл.

Тъй като японската йена остава обезценена спрямо щатския долар, целият внос на суровини, полезни изкопаеми и компоненти за индустрията става автоматично по-скъп.

Ройтерс съобщи, че Токио вероятно ще емитира нов дълг за допълнителен бюджет, за да смекчи икономическия удар от войната в Близкия изток.