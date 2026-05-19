Според актуалните данни на брокерите на недвижими имоти във Великобритания, страховете на купувачите от по-високи лихвени проценти по ипотеките и нарастващата инфлация в резултат на конфликта в Близкия изток, водят до приглушен и песимистичен пазар на жилища. Търсенето от потенциални купувачи на жилища в Англия и Уелс напоследък показва "забележимо отслабване", според месечно проучване сред брокерите на недвижими имоти от Кралския институт на сертифицираните оценители (RICS), цитирано от The Guardian.

Членовете са заявили пред професионалната организация, че купувачите и продавачите стават по-предпазливи, а много брокери са посочили клиенти, които се притесняват дали инфлацията и лихвените проценти ще се повишат през следващите месеци, което ще доведе до по-бавни продажби, по-малко жилища на пазара и по-чувствителни към цената купувачи.

Банката на Англия предупреди миналия месец, че лихвените проценти може да се наложи да се увеличат през следващите месеци, тъй като "по-високата инфлация е неизбежна" поради войната в Близкия изток и произтичащия от нея скок в цените на петрола и газа.

В същото време лихвените проценти по ипотеките вероятно ще бъдат засегнати от настоящото рязко покачване на разходите по държавни заеми, тъй като суап лихвите - които кредиторите използват за ценообразуване на своите ипотеки с фиксирана лихва - са склонни да се движат успоредно с доходността на държавните облигации.

Тарант Парсънс, ръководител на пазарните проучвания и анализи в RICS, заяви: "Докато няма по-ясна траектория за инфлацията и разходите по заеми, активността и настроенията изглежда ще останат слаби, особено в Южна Англия и Лондон, където натискът върху достъпността е най-остър."

RICS заяви, че нетният баланс от 34% от членовете му е заявил, че запитванията от нови купувачи през април са намалели спрямо предходния месец. Това е леко подобрение спрямо нетния баланс от 40%, които са заявили, че запитванията са намалели през март, но все още е "показателно за слаб пазарен импулс". Индексът измерва разликата между дела на агентите, отчитащи нарастващи и намаляващи запитвания от нови купувачи.

Обемът на договорените продажби се е влошил през април, като нетният баланс от 36% от членовете е отчел спад, спрямо 35% месец по-рано. Агентите за недвижими имоти са песимистично настроени относно значителното подобрение през следващите три месеца.

В доклада се добавя, че потокът от нови имоти, обявени за продажба, е бил "до голяма степен в застой" през април, докато 34% повече членове са съобщили за намаление на цените на жилищата през последните три месеца, отколкото за увеличение, което отбелязва "по-нататъшно влошаване" спрямо -25%, наблюдавано миналия месец.

Въпреки това, има разширяващо се регионално разделение в растежа на цените на жилищата, като по-силни спадове на цените се отчитат в Лондон, югоизточната част, Източна Англия и югозападната част, докато северозападната и северната част на Англия продължават да отчитат незначително положителни стойности.

На пазара на жилища под наем търсенето изпреварва предлагането, тъй като все по-голям брой наемодатели напускат сектора поради нарастващите регулации и по-високите данъци. Членовете на RICS заявиха, че нивото на търсене от нови наематели се е увеличило, като нетният баланс от 14% отчита ръст през последните три месеца, докато е имало спад в новите инструкции от наемодатели за отдаване на имотите им под наем. Нетният баланс от 25% от анкетираните очаква наемите да се повишат през следващите месеци.

Докладът на RICS е свързан с резултатите на Savills, агенцията за недвижими имоти, която заяви, че е наблюдавала "по-голяма предпазливост" сред купувачите и продавачите в жилищния си бизнес във Великобритания от началото на конфликта в Близкия изток. Компанията, която предоставяше актуализация на акционерите преди годишното си общо събрание, заяви, че тази предпазливост е довела до по-дълги срокове за завършване, а сделките като цяло за първото тримесечие са се увеличили само с 1% на годишна база.