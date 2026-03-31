След известна стагнация, цените на жилищата във Великобритания отново поеха нагоре. Те скочиха с 0,9% през март, отбелязвайки най-силното месечно увеличение от декември 2024 година, съобщават британските медии. Въпреки това, пазарът вече е различен, а купувачите показват признаци на отдръпване, става ясно от изводите на нов доклад, цитиран от Gotrade News.

Промяната идва на фона на ескалиращо напрежение, дължащо се на военните действия в Иран.

Ключови изводи:

Покачването на цените на жилищата във Великобритания надмина предишните очаквания.

Войната с Иран въвежда глобална икономическа несигурност.

Способността на пазара на недвижими имоти във Великобритания да издържи на по-високите разходи по заеми е под наблюдение.

Данните от Nationwide подчертават увеличението на цените, което противоречи на по-ранните прогнози, които не предвиждаха промяна на имотния пазар. Средната стойност на жилище в Обединеното кралство достигна 277 186 паунда през март, което показва силно търсене на имоти, въпреки глобалните сътресения и признаците на притеснения у купувачите.

Робърт Гарднър, главен икономист на Nationwide, изрази загриженост относно скоковете в цените на енергията в световен мащаб поради ситуацията в Близкия изток. Този натиск може да засенчи положителните прогнози за пазара на недвижими имоти във Великобритания. Междувременно Capital Economics прогнозира 3,5% покачване на цените на жилищата тази година.

Прогнозите обаче бяха ревизирани поради въздействието на войната в Иран, като потенциалният растеж беше намален до около 1,0% или дори стагнация в най-лошия случай.

На фона на това, данни от Bank of England показаха увеличение на жилищните кредити за първи път от пет месеца през февруари. Финансите на домакинствата остават стабилни, подкрепени от стабилни нива на безработица и достатъчни спестявания. Възможно е бързо пазарно приспособяване към повишаването на лихвените проценти, предвид високото ниво на заеми с фиксирана лихва. Въпреки това, други натиски върху разходите, включително енергията, остават основните притеснения сред потребителите.

Дали това покачване на цените на жилищата ще се задържи или ще видим отдръпване на купувачите и падане на цените на фона на военния конфликт в Близкия изток предстои да видим, но устойчивостта на пазара на недвижими имоти в Обединеното кралство е подложена на изпитание в условията на глобална несигурност, подчертава докладът.