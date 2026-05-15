Всички страни членки на Европейския съюз, включително България, постигнаха съгласие по позиция за преговори за актуализиране на правилата за биологично производство и етикетиране. Целта а на задаващите се от Брюксел промени е нормите да станат по-прости за прилагане, по-ясни за тълкуване и да подкрепят по-нататъшното развитие на биосектора в Европа, съобщава Agriland.ie.

Биеземеделието в България бележи значителен ръст, като страната ни е основно износител на био суровини, ароматични и лечебни растения. Секторът се развива с подкрепа за биопроизводители, поддържа почвеното здраве и намалява ерозията.

Българското биопроизводство е насочено основно към външни пазари, като страната се позиционира предимно като доставчик на суровини, а не на готови продукти. Ключови сектори включват ароматни, лечебни растения и билки.

Биологичното земеделие има ключова роля в прехода на ЕС към по-устойчиви хранителни системи

Секторът категорично се нуждае от по-гъвкава нормативна рамка, която да намали административната тежест за фермерите, бизнеса и националните администрации, без да се прави компромис с доверието на потребителите в европейския биологичен знак, коментират от бранша.

Една от основните промени, засягащи биоземеделието, е насочена към облекчаване на малките оператори. Предвижда се малки онлайн търговци, които продават предварително опаковани биологични продукти, да бъдат освободени от сертифициране при определени условия. Идеята на реформата е да се намали административната тежест и да се насърчи участието в биологичното производство и търговия.

Облекченията за малките оператори

Предложението на Европейската комисия включва и по-широки промени за малките оператори, включително премахване на част от ограниченията, свързани с годишния оборот, и увеличаване на прага за годишни продажби от 5000 кг на 10 000 кг за някои оператори, които продават неопаковани биопродукти директно на потребителите.

Важен акцент в промените е етикетирането на вносните биологични продукти. Според позицията на Съвета - продукти, внесени от държави извън ЕС, чиито системи за биологично производство са признати за еквивалентни на европейската, няма да могат автоматично да използват биологичното лого на ЕС. Те ще могат да използват биологичния знак на страната си на произход.

Съветът предлага и временна гъвкавост при използването на небиологични протеинови фуражи за птици и свине, както и при млади риби в аквакултури. Тези дерогации трябва постепенно да бъдат премахнати.

Предвижда се още продуктите, които вече са етикетирани по досегашните правила, да могат да се продават до изчерпване на наличните количества. Това трябва да предотврати сътресения на пазара и да осигури правна сигурност за операторите по време на прехода към новата рамка.

И занапред, за да бъде един продукт "био", той трябва да бъде сертифициран от оторизирани контролни органи.