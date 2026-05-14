Ако попитат повечето милиардерите какво е нужно, за да бъдем сред най-богатите хора, най-вероятно те ще говорят за инвестиции, анализ на пазар, лидерски качества, поемане на риск и, разбира се, много работа. Марк Кюбан обаче ще ви посъветва: "Живейте като студент".

В интервю за Forbes от 2010 г. милиардерът и съосновател на Cost Plus Drugs е попитан какво би направил, ако получи 100 хиляди долара. Отговорът не включва криптовалути или инвестиции, а... паста за зъби. И 16 години по-късно е все по-актуален от всякога.

Разходите, които правим всеки ден

"Първо изплащам всички задължения по кредитните си карти и преценявам дали да изплатя и останалите си дългове", признава Кюбан пред Forbes, след което изненадва, като добавя: "Каквото остане - слагам в банката".

Причината - за да е готов, когато се появи възможност, защото смята, че гъвкавостта побеждава краткосрочната доходност.

Следващата стъпка обаче е... да направи списък за пазаруване. Съветът му, особено като не разполагате с внезапни 100 хиляди долара, е да разгледате годишния си бюджет, да определите най-големите си постоянни разходи и да помислите как може да ги намалите. Оказва се, че купуването на стоки на едро, когато са на промоция, може да спести на потребителя между 30% и 50%.

"Опитвам се да създам максимална транзакционна стойност от тези пари. Това е най-добрата гарантирана възвращаемост на инвестицията, която можете да получите навсякъде", обяснява той.

Съветът му всъщност е логичен - ако вече консумирате тоалетна хартия, шампоан или кисели краставички, по-разумно е да се запасите, когато цените са по-ниски. Няма риск, няма волатилност, само заключена в аванс икономия.

Инфлация, която не се вижда на борсата

Според данни на Бюрото по трудова статистика на САЩ продуктите в категорията "зъбни, за коса, за бръснене и лични грижи" са поскъпнали с 3,2% за 12-те месеца до март, съобщава Yahoo Finance. Глобални компании като Procter & Gamble и Colgate-Palmolive вече са предупредили инвеститорите за натиск върху приходите заради мита и по-високи производствени разходи.

Макар подобна философия на презапасяване да е необичайна за нашите географски ширини и да се ограничава най-често до правенето на зимнина, прилагането ѝ може да се окаже ползотворно и за българските потребители. Според данни на НСИ за март годишната инфлация е 4,1%., а месечната - 0,9%, като тази на продуктите за лична хигиена е 1,4%.

Потребителите може да не следят инфлацията при пастата за зъби с ентусиазма, с който Уолстрийт следи борсовите печалби, но домашният бюджет го усеща.

"Когато видите разпродажба, по-добре е да купите паста за зъби за две години на 50% отстъпка. Това е незабавна възвращаемост на парите ви", казва Кюбан пред Vanity Fair.

Живей като студент, инвестирай като милиардер

Пастата за зъби е само основата на по-широка философия: "Първото нещо, което трябва да направите, е да живеете като студент", казва Кюбан.

Съветът включва и изграждане на спешен фонд от доходите за поне шест месеца преди да се мисли за по-мащабни инвестиции. Едва след това милиардерът би насочил парите си към "най-евтиния" взаимен фонд, следващ S&P 500. За по-рисково настроените - не повече от 10% в биткойн или Ethereum, но с ясната готовност да загубят всичко.

Марк Кюбан не е единственият, който е привърженик на стратегията за намаляване на разходите чрез запасяване. Финансовите съветници често обясняват на клиентите си, че малките повтарящи се разходи могат тихомълком да ерозират благосъстоянието, особено когато цените растат година след година. Отстъпка върху нещо, което домакинството така или иначе ще купи, носи незабавна и предвидима възвращаемост... за разлика от някои инвестиции на борсата.