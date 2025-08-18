България има остра нужда от нови национални приоритети, Европа е на стратегически кръстопът, а целият свят търси отговор на тежките въпроси, които скоростното навлизане на изкуствения интелект и отпадането на цели професионални направления повдигат. Както и да го гледаме, живеем в едно много драматично време, което определено има потенциала да държи политиците ни будни до късно през нощта.

Подобен стрес изисква компенсаторни механизми. Такъв, например, е шопинг терапията. Тя доказано води поне до краткотрайни позитивни емоции. Европейският парламент се грижи нашите представители в него да имат нужните възможности за такъв тип "лечение", показват декларациите за придобито имущество, доходи, обезпечения и разходи през 2024 г.

Регистърът, поддържан от Комисията за противодействие на корупцията, дава възможност да надникнем в нерадостното битие на българските евродепутати.

Шестима от тях са декларирали около и над 250 хиляди лева годишна основа от трудови доходи. "Шампион" е Ивайло Вълчев от ИТН, който не е спазил и срока за подаване на декларацията. Той е декларирал над 281 000 лева от трудови доходи и още 15 000 лева от "друга стопанска дейност".

Отделно, той има налични 50 000 лева и 15 000 евро от спестявания и семейството му притежава 4 банкови сметки в лева и евро с общо около 80 хиляди лева.

Вълчев има кредитна карта и плаща лизинг за автомобил Toyota.

265 851 лева трудови доходи декларира Радан Кънев от ПП-ДБ, както и 8400 лева от "друга стопанска дейност" и още 12 420 от наеми.

В рамките на 2024 г. бившият лидер на ДСБ е изплащал лизинга на лек автомобил Jeep, купен през 2023 г. за 48 000 лева, като и ½ идеална част от кемпер, придобит през 2020 г. за 107 000 лева.

Кънев не декларира налични средства, а семейството му има две банкови сметки (в лева и евро) с общо около 160 000 лева. В декларацията фигурират също 10 000 евро, вложени в "инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути".

Андрей Ковачев от ГЕРБ е обявил 246 426 лева от трудови доходи и още 60 374 лева от наеми. През 2024 г. той си е купил Mercedes за 154 825 лева, като произходът на парите е "заплата".

Евродепутатът е обявил 3500 лева налични парични средства, над 750 000 лева в банката в три различни сметки в евро и лева, както и вложения в чужбина за близо 45 хиляди лева.

Ковачев изплаща ипотечен кредит за близо 83 хиляди лева.

Намиращата се понастоящем в редиците на "ДПС - Ново начало" Елена Йончева също е обявила над 248 хиляди лева трудови доходи, като към тях се прибавят 23,5 хиляди лева от наеми.

Банковите ѝ сметки са три и са само в евро, като в тях има еквивалента на около 13 000 лева. Йончева плаща 3 потребителски кредита към българска банка - за 27 343 лева, за 10 972 лева и за 6673 лева, както и един "лизинг / банков кредит 3,99%" за 8864 евро към BMW Financial Services.

Социалистката Цветелина Пенкова е с над 248 хиляди лева годишна данъчна основа от трудови доходи, както и близо 6500 лева доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и 17 лева от "други източници".

През 2024 г. тя не декларира почти никакви нови обстоятелства извън почти 260 хиляди лева в банката (но деноминирани в евро), които са дошли от заплати, както и над 45 000 лева в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции.

Над 248 хиляди лева трудови доходи декларира и Емил Радев от ГЕРБ. От наеми през миналата година той е получил 543 лева, както и 38 лева от други източници.

Неговите банкови сметки са общо 8, като в тях има над 1,3 млн. лева. През 2024 г. той си е купил Aston Martin DB11. Автомобилът от знаковата за 007 поредицата марка, е струвал 168 000 лева. В същото време евродепутатът се е лишил от ретро возило - Opel Olympia Rekord от 50-те, който е бил продаден за 3000 лева. В зависимост от състоянието, подобен модел в наши дни може да струва няколко пъти повече пари.

Както отбелязва "24 часа" в свой материал, колегата на Радев в групата на ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков е декларирал придобиването именно на Opel за 3000 лева, но не става ясно дали става дума за същата кола.

Иначе, самият Новаков е декларирал 192 хиляди лева трудови доходи и близо 25 хиляди лева лихви от инвестиционен фонд. През миналата година той е купил на малолетната си дъщеря апартамент в София за 314 хиляди лева.

Новаков има около 35 000 лева в банката, кредитна карта и лизинг за погасяване в размер на над 150 000 лева.

В София и Брюксел евродепутатът плаща наем, съответно - 18 768 лева и 27 600 лева за цялата 2024 г.

Евродепутатът с най-много преференции - Петър Волгин от "Възраждане", обявява малко над 116 хиляди лева трудови доходи, 4902 лева от трудови правоотношения извън заеманата длъжност, 300 лева от друга стопанска дейност и 7420 лева от наеми.

Банковите сметки на неговото домакинство - две, с общо над 140 000 лева, следват партийната линия на "Възраждане" и в тях няма нито едно евро.

Прави впечатление, че Никола Минчев от ПП-ДБ така и не е подал декларация пред КПК. Той беше забъркан в корупционен скандал, след като стана ясно, че негов асистент е разследван за предполагаеми подкупи, плащани от китайската Huawei.

Кой какво е декларирал за 2024-а можете да видите на портала, поддържан от Комисията за противодействие на корупцията!