Истински бум на строителството у нас на фона на все по-високите цени на имотите отчитат от НСИ. Към днешна дата в България има около 4.4 милиона жилища, като изграждането на нови върви с пълна пара, пише "Сега".

Само през третото тримесечие на годината са били въведени в експлоатация още 1392 блока и къщи с общо 6478 жилища, става ясно от данните на Националният статистически институт. В периода юли-септември са издадени разрешителни за строеж на 2292 сгради с 13 541 жилища в тях (1 475 933 кв. м разгъната застроена площ). Броят на планираните нови домове е 46.9% по-голям в сравнение с година по-рано.

Източник: БГНЕС

Къде се строи най-много и къде най-малко?

Най-усилено е строителството в големите градове. През третото тримесечие на 2025 година водач по въведени в експлоатация сгради е София (столица) - 233 с общо 2081 жилища. Следват Пловдив с 206 сгради с 846 жилища и София област със 141 сгради със 175 жилища в тях.

От НСИ уточняват, че в данните за столицата не е включен район Панчарево - поради "отказ на районната администрация да предостави информация.

Има области, в които почти не се строят нови жилища. В Силистра и Враца например през юли-сетпември са били завършени едва по седем сгради с по 7 жилища, тоест става дума за еднофамилни къщи. В Монтана са построени са само четири къщи.

75.4% от новопостроените обекти са къщи, кооперациите са 16.4%, показват данинте на НСИ.

Масово се строят двустайни и тристайни апартаменти. От този тип са 75% от всички готови жилища. Имотите с шест и повече стаи са със скромен дял - 3 на сто.

Колко големи имоти се търсят?

Средното жилище е с площ 69.9 кв. метра, но има огромни разлики за страната. В София жилищата са най-просторни - средната площ е 139.9 кв. метра, а в областите Смолян и Търговище не достигат и 60 кв. метра. След София се класира една крайдунавска област - Силистра, средната площ на новите домове е 121.7 кв. м.

През третото тримесечие на 2025 г. са започнати 1797 жилищни сгради с 6443 жилища, което представлява ръст от 15.7% на годишна база.