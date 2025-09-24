В София и Виена имотите са вече на сходни цени, но тези в австрийската столица хем по-стари, хем по-поддържани

Българинът е по-богат отвсякога, най-вече заради големия дял притежавани жилища - по официалната статистика на "Евростат" около 85% от населението живее в собствен имот. В същото време през тази година стана ясно, че съвкупното богатство на активите, притежавани от българите, за първи път минава 1 трилион лева, като 70% от него е в имоти.

Казано по друг начин, нацията притежава имоти за 700 милиарда лева. Това включва всеки един квадратен метър жилищна площ - от къщите в град Две Могили до пентхаусите в Бояна.

На този фон няколко новини от последните дни ме карат да се замисля какво трябва да включва цената на имота.

Блок в столичния кв. "Хаджи Димитър" вече дотолкова е компрометиран, че трябва да бъде напуснат от обитателите. Дали е заради метрото в близост или заради традиционното неглижиране на поддръжката на старите сгради, в случая няма значение. Има значение, че квадратният метър в района върви по около 2300 евро според данните на порталите за имоти и срещу тази цена трябва да има и отговорност.

Бъдещи собственици на имоти в столичния кв. "Възраждане" останаха с празни ръце, след като инвеститорът продал успешно по-голяма част от огромната сграда, явно избил разходите си и решил да развали оставащите договори и да препродаде капарираните жилища на кажи-речи двойно по-висока цена от договорената. Цените в района вървят от 2600 евро нагоре.

Всички жители на столичния кв. "Дружба" 2 остават без топлоподаване тогава, когато най-много им трябва - през зимата. Цените в квартала са над 2300 евро на квадрат.

София догони Виена по цени...

Като казах цени, тези дни попаднах на обява във фейсбук групите за имоти, в която българин предлага на българи имот за продажба във Виена. 317 000 евро за 54 квадрата светла площ "в старинна сграда от 1900 година, с поддържани общи части, остъклен асансьор и висококачествено надстрояване на покрива".

В същата група се появи и обява от друг продавач, който за същата сума предлага 76 квадрата "на метри от метростанция "Сердика"" в седеметажна сграда от 1935 година.

Ще ви попитам честно - ако някой ви беше казал през 2005 година, че след 20 години редица българи ще могат да си позволят жилище във Виена, без да работят там, щяхте ли да повярвате? За Гърция и "българската Ревиера" да не говорим.

... но не и по пазар

И ще ви кажа честно - не познавам виенския пазар, но ако давам 317 хиляди евро, ще очаквам:

Сделката на зелено да не се окаже измама, както се случи с блока на "Грийнлайф" в софийския кв. Възраждане, оставил десетки семейства без обещания дом.

Да имам парно и отопление през зимата, не както един от най-големите квартали в София - "Дружба" 2.

Да не пропадне блока покрай строежа на метрото, както се случи в друг софийски квартал - "Хаджи Димитър".

(Оставям символично място за имотните истории на онези читатели, които все още не са влезли в новините)

Край.