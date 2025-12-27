След три поредни години на извънредно силни борсови резултати - приблизително по около 25% за S&P 500 през 2023 и 2024 г. и близо 20% през 2025 г. - естественият въпрос за 2026 г. вече не е "какво ще лети", а "кои истории могат да оцелеят, ако пазарът премине от еуфория към селекция".

Точно тук се появява логиката на по-стойностно ориентиран списък от "портфейлни" имена за следващата година: не като обещание за печалба, а като карта на това къде големият капитал би могъл да търси устойчиви на режима бизнес модели, когато оценките започнат да тежат.

За рамка използвам подбора и аргументите на Barron"s (Andrew Bary, 12 декември 2025), като целта не е да се "повтарят" препоръки, а да се превърнат в институционален прочит за това какво казва пазарът за 2026 г. чрез тези девет истории.

Първият макро-детайл, който не може да се игнорира, е самата цена на надеждата: индексът се търгува около 22 пъти очакваните печалби за 2026 г. - ниво, което не крещи "балон", но и не оставя много място за грешки, ако растежът се забави или маржовете се окажат по-крехки, отколкото изглежда през възходяща фаза.

Това е типичната точка в цикъла, когато "най-добрите акции" вече не са непременно "най-обичаните акции", а тези, които могат да докажат икономика на капитала: дисциплина при разходите, устойчивост на кеш флоу, и способност да печелят и при по-слаба инерция.

Психологическият фон също се променя - след години, в които "AI" беше универсалният отговор, инвеститорите стават по-чувствителни към това кой плаща сметката и кога започва възвръщаемостта, а това естествено тласка погледа към компании, които или са изостанали спрямо индекса, или са под натиск поради преходни страхове.

В този контекст Amazon стои като класически пример за "велик бизнес, временно неудобна история". Акцията е около $232 и е добавила едва около 6% през 2025 г., при това на оценка около 29 пъти очакваните печалби за 2026 г., като се дискутира консервативна оценка за около $8 печалба на акция.

Контрастът, който пазарът усеща, е силен: по-бавно растящ Walmart се споменава като търгуващ на около 38 пъти печалба, което подсказва, че страхът около Amazon е по-скоро за темп и капекс, отколкото за фундамент. Именно капексът - около $125 млрд. за годината - е "тежестта" на разказа, но същевременно е и най-прекият мост към следващия цикъл на услуги, логистика и изчислителна инфраструктура.

AWS е показал 20% ръст на приходи в третото тримесечие - най-бързият темп от 11 тримесечия - а рекламната платформа се описва като бизнес с около $75 млрд. приходи, което е важно, защото диверсифицира печалбата извън чистия облак. Пазарът не наказва Amazon за това, че расте; наказва го за това, че расте скъпо - и това е типичният конфликт в края на силен цикъл.

До Amazon естествено седи Visa - по различна причина. Акцията е около $325, ръстът през 2025 г. е около 5%, а оценката около 26 пъти очакваните печалби за фискалната 2026 г. е под средната за последните години, когато се говори за около 31 пъти.

Това не е "евтино", но е пример за бизнес, който пазарът периодично атакува с нови страхове - stablecoins, "buy now pay later", натиск върху таксите - и после се връща към простата истина, че мрежовият ефект и глобалният преход от кеш към дигитални плащания не се отменят за едно тримесечие.

При нетни маржове около 55% и стабилни обратни изкупувания (около 3% от акциите в последната фискална година) Visa е типичният "компаундър", който става още по-ценен, когато пазарът премине от фантазии към устойчиви модели.

Източник: Instagram / Disneyland

Disney, около $107 и приблизително 16 пъти очакваните печалби за фискалната 2026 г., е другата страна на същата логика: активи с трудно възпроизводима интелектуална собственост, но временно натоварени от циклични колебания в сегменти като паркове и преживявания.

Сравнението, че Disney има сходни общи печалби с Netflix, но приблизително половината пазарна стойност, е важен психологически маркер: пазарът е склонен да плаща "премия за чистота" на една история, и да наказва мулти-истории, които не се вписват лесно в един модел. В режим на селекция понякога именно тези "мулти-истории" започват да изглеждат по-интересни, защото съдържат повече опции вътре в себе си.

Comcast е по-рязко стойностен сигнал: около $27, спад почти 30% през 2025 г., приблизително 6 пъти очакваните печалби за 2026 г. и дивидентна доходност около 5%. Тук пазарът казва "структурен страх" - бавно свиване на кабелния и broadband бизнес под конкурентен натиск - но оценката подсказва и друго: активите се ценообразуват сякаш няма управленска опция за отключване на стойност.

Дори умерено подобрение в очакванията или корпоративни действия могат да променят наратива, но рискът е типичен за такива истории: евтиното може да остане евтино по-дълго, отколкото инвеститорът очаква, ако "режимът" не се обърне.

Енергийният полюс в този списък е Exxon Mobil: около $120, приблизително 16 пъти очакваните печалби за 2026 г., дивидентна доходност около 3.4% и ясно артикулирана устойчивост на дивидента дори при сценарий Brent около $40 за барел.

Интересното тук е, че петролът стои като "аутлайър" спрямо други суровини, за които се говори като ралиращи, докато Brent е около $61. Това прави Exxon не просто залог за цена на петрола, а за дисциплина на капитала и диверсифициран модел (рафиниране, химия), което в късен цикъл става по-важно от "правилната прогноза" за барела.

В здравеопазването Bristol Myers Squibb е класически turnaround-казус: около $51, спад около 9% през 2025 г., оценка около 8 пъти очакваните печалби за 2026 г. и дивидент около 4.9%. Тук пазарът вече е "платил предварително" за разочарованията - проблеми в pipeline и патентни изтичания - и оставя място стойността да се изрази, ако преходът към по-устойчив микс от продажби се материализира.

Но това е и типичната зона, където рискът "се промъква в детайлите": медицинските истории не се движат само от макро, а от регулаторни решения, клинични данни и конкурентни терапии, които могат да променят траекторията в рамките на едно съобщение.

Flutter Entertainment е интересната връзка между "растеж" и "регулация". Около $215 и спад с около една трета от августовския пик, акцията се ценообразува около 22 пъти очакваните печалби за 2026 г., при споменати очаквания за приблизително 40% ръст на печалбите през 2026 и 2027 г.

Тук пазарът дебатира дали prediction markets като Kalshi и Polymarket променят икономиката на спортните залози; самият факт, че тази тема се появява, показва как цикълът "ражда нови страхове", когато оценките са натрупали оптимизъм. Това е по-скоро история за това как се защитава конкурентен ров (live betting, проп-бетове, парлеи), отколкото за това дали спортните залози "ще растат".

SL Green Realty, около $44 и спад около 35% през 2025 г., добавя имотния слой към портфейлната логика: пазарът продължава да цени офис недвижимите имоти през призмата на травмата от COVID и структурните промени в работата, но самата компания говори за стойност на активите над $70 на акция, докато външни оценки за NAV могат да стигат до около $85, при далеч по-ниски целеви нива за цената.

Това разминаване - между "активна стойност" и "борсова психология" - е типично след дълги периоди на недоверие. Рискът тук е двоен: ливъриджът и политическата среда могат да държат дисконта дълго време, дори когато оперативната картина започва да се подобрява.

И накрая, Fairfax Financial Holdings стои като "мини-версия" на Berkshire-тип структура: пазарна стойност около $40 млрд., и съотношение цена/книга около 1.5, с теза, че реалната книга може да изглежда по-ниска поради част от инвестициите, носени под пазарна стойност.

Този тип компании обикновено печелят от дисциплина и от това да имат "вътрешен цикъл" на капиталова алокация, който не зависи изцяло от модата на пазара. В късен цикъл това често е психологическият антидот на еуфорията: по-малко обещания, повече структура.

Историческата аналогия, която се натрапва, не е дот-ком балонът, а по-скоро онези моменти, когато пазарът минава от една доминираща тема към по-широка селекция - когато победителите вече не са защитени само от наратив, а трябва да покажат икономика. Това е и основната теза за 2026 г.: историята тук не е "кои акции ще се качат", а как режимът на пазара се променя от екстензивен оптимизъм към интензивна прецизност, в която капиталът търси или устойчиви компаундъри, или дълбоко дисконтирани активи с ясни пътища за отключване на стойност.

В такъв режим деветте имена по-горе не са списък с обещания, а огледало на големия дебат: дали след три години на мощна възвръщаемост пазарът ще остане еднопистов, или ще премине към по-трудното - да отличава бизнес моделите, които могат да носят резултат не само когато ликвидността е благосклонна, а когато реалната икономика и цената на капитала започнат да поставят условия.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.