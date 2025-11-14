Disney предупреди, че може да се стигне до продължителен конфликт с YouTube TV около условията за разпространение на телевизионните ѝ канали - сигнал, който допълнително охлажда настроенията към и без това отслабващия телевизионен бизнес на компанията. Паралелно с това Disney отчете приходи под очакванията, тъй като спадът в кабелния сегмент засенчи силния ръст при стрийминга и тематичните паркове. Акциите поевтиняха с над 8% в следобедната търговия в четвъртък, предава Reuters.

Финансовият директор Хю Джонстън заяви по време на разговора с инвеститори, че прогнозите на Disney вече включват "застраховка" в случай, че преговорите с YouTube TV се проточат. Каналите на компанията изчезнаха от платформата на Alphabet на 30 октомври - поредният сблъсък за права на излъчване, след подобния спор с NBCUniversal по-рано тази година.

Според анализатора Рос Бенес от Emarketer Disney постепенно намалява зависимостта си от традиционните кабелни оператори, но преминаването към нов модел ще отнеме време. А загубата на YouTube TV, четвъртият по големина платен ТВ доставчик в САЩ с около 10 млн. абонати, оставя сериозна празнина, особено за спортните фенове.

По оценки на Morgan Stanley двумесечно прекъсване в услугата би струвало на Disney около 60 млн. долара загубени приходи. Спорът подчертава бързия растеж на YouTube TV и мощните финансови възможности на Google, които ѝ дават предимство в подобни преговори. Главният изпълнителен директор Боб Айгър подчерта, че предложението на Disney е "равностойно или по-добро" от уговореното с други големи дистрибутори и че компанията не може да приеме сделка, която подценява стойността на съдържанието ѝ.

Приходите за тримесечието достигат 22,5 млрд. долара - почти на нивото от миналата година, но под прогнозите на анализаторите. Печалбата на традиционното телевизионно звено се свива с 21% до 391 млн. долара, а ESPN също отчита спад, компенсиран частично от стрийминг бизнеса, където печалбата нараства с 39% до 352 млн. долара. Disney увеличава инвестициите в онлайн услугите и парковете си, за да компенсира общия упадък на линейната телевизия.

Компанията обяви, че ще повиши дивидента с 50% до 1,50 долара на акция и планира да удвои програмата за обратно изкупуване на акции до 7 млрд. долара през 2026 г. Коригираната печалба за акция е 1,11 долара - с 6 цента над прогнозите, макар и с 3% по-ниска на годишна база.

Парковете постигат 13% ръст на печалбата до 1,88 млрд. долара, подпомогнат от разширяването на круизния бизнес в САЩ и по-добри резултати на Disneyland Paris. Disney+ и Hulu добавят 12,5 млн. нови абонати и вече достигат общо 196 млн. Клиентският ръст е подпомогнат и от новото партньорство с Charter Communications.

Оперативната печалба в развлекателния сегмент спада с над една трета до 691 млн. долара след слабата филмова година, която не успя да повтори успеха на хитове като Inside Out 2 и Deadpool & Wolverine.

Айгър допълва, че Disney води разговори с компании в областта на изкуствения интелект, за да тества нови начини за защита на интелектуалната си собственост и за създаване на инструменти, позволяващи на потребителите на Disney+ да генерират кратко видео съдържание. По думите му AI може значително да подобри и потребителското преживяване, и ангажираността на зрителите в платформите на компанията.