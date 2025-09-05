YouTube е един от най-популярните сайтове в глобален мащаб, но той се превръща и в изключително сериозна стрийминг платформа за музика и друго съдържание, ако си плащате за Premium абонамент. Или ако използвате новата тестова версия на мобилния браузър на Microsoft.

Edge не е особено популярен в света на Android, но това може и да се промени с помощта на две нови функционалности - видео във фонов режим и блокиране на рекламите. Това са всъщност двете неща, за които иначе трябва да платите YouTube Premium.

Както посочва Android Authority, на първо място ви трябва Microsoft Edge Canary - като цяло, най-нестабилната версия на браузъра, на която се тестват различни нововъведения. След това:

През адрес edge://flags променяте параметъра Video Background Play на Enabled - и вече можете спокойно да си пуснете някой микс в YouTube и да правите нещо друго без музиката да спира.

Още при първото стартиране се появява запитване дали искате да блокирате рекламите във видеата - ако потвърдите, YouTube вече няма да има прекъсвания.

Това са все доста смели решения от страна на Microsoft, които със сигурност ще разгневят Google. Последния път, когато това се случи заради стрийминг платформата, беше през 2013 г. Тогава MS пуснаха свое YouTube приложение без реклами за Windows Phone платформата си. Google забрани достъпа му и демонстративно обърна гръб на иначе доста по-добре оптимизираната (и доста по-добре изглеждаща) от Android операционна система.

Сега вероятно вкарването на Premium функционалности за без пари в основната версия на Microsoft Edge ще изкуши Google да заплаши с премахване на приложението от Play Store - но след последните съдебни неволи на компанията определено не е сигурно "кой - кого" в този сюжет.