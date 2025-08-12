Microsoft направи решителна стъпка към превръщането на популярната платформа за разработчици GitHub в поредното свое подразделение - след като години наред функционираше с голяма автономия и собствен главен изпълнителен директор.

Томас Домке обяви, че ще напусне компанията в края на 2025 г. след 4 години на поста, за да "отново стане основател" на технологични компании.

Решението на Microsoft да не назначава приемник на Домке сигнализира фундаментална промяна в начина, по който технологичният гигант управлява своето най-значимо придобиване в областта на разработката на софтуер. GitHub ще бъде директно интегриран в новосформираната CoreAI организация под ръководството на Джей Парих.

От придобиването на GitHub за $7м5 милиарда през 2018 г., платформата функционираше с относителна независимост, запазвайки собствен главен изпълнителен директор и ръководен екип. Домке стана втори главен изпълнителен директор на GitHub при Microsoft, след като замени Нат Фридман в края на 2021 г. Преди това той заемаше позицията на главен продуктов директор на платформата.

Новата структура ще раздели отговорностите между различни ръководители в CoreAI групата. Според Axios Джулия Люсон, която ръководи подразделението за разработчици на Microsoft, ще управлява приходите, инженерството и поддръжката на GitHub. Марио Родригес, главният продуктов директор на GitHub, ще се отчита пред Аша Шарма, вицепрезидент на AI платформата на Microsoft.

Интеграцията на GitHub в CoreAI групата има ясна логика, предвид мощния натиск на Microsoft в областта на AI инструментите за разработчици. GitHub Copilot, AI инструментът за програмиране е централен елемент от стратегията на компанията. Само за няколко месеца той вдигна броя на потребителите си с една трета до 20 милиона - но относително малка част от тях използват платената версия.

GitHub Copilot генерира 40 процента от растежа на приходите на GitHub, като платформата постигна годишни приходи от $2 милиарда според резултатите за четвъртото тримесечие на Microsoft за 2024 г. Компанията непрекъснато подобрява инструмента от въвеждането му в края на 2021 г., добавяйки поддръжка за множество езикови модели и "агенти", които се опитват да изпълняват заявки на естествен език.