Microsoft сключи сделка на стойност до 17.4 млрд. долара с компанията за AI инфраструктура Nebius, съгласявайки се да наеме GPU (Graphics Processing Unit - графичен процесор) мощност за пет години, за да подхрани своя бум в изкуствения интелект, пише Reuters.

Nebius, която миналата година бе отделена от международните операции на руската Yandex, обяви, че стойността на договора може да нарасне до 19,4 млрд., ако Microsoft поиска допълнителни изчислителни ресурси.

GPU-тата ще бъдат разположени в новия център за данни във Вайнланд, Ню Джърси, който Nebius планира да финансира чрез собствени парични потоци и дълг, обезпечен с договора. Инвеститорите приеха новината с ентусиазъм - акциите на Nebius скочиха с 68 процента при следборсовата търговия, достигайки 108 долара.

Главният изпълнителен директор на Nebius, Аркадий Волож, заяви: "Икономическите параметри на сделката са привлекателни сами по себе си, но, което е още по-значимо, договорът ще ни помогне да ускорим растежа на нашия AI облачен бизнес още повече през 2026 г. и след това."

GPU-тата се превърнаха в новото обезпечение в "златната треска" на изкуствения интелект. Конкурентната CoreWeave, с настояща оценка от 45 млрд. долара, е изтеглила над 12 млрд. заеми, обезпечени с GPU резервите ѝ, и е сключила договори с OpenAI на приблизително същата стойност.

Microsoft вече бе подписала сделки за 10 млрд. долара с CoreWeave през миналата година, преди да се откаже от опция за допълнителни 12 млрд. долара.

За Nebius сделката с Microsoft е кулминацията на възстановяването на компанията. След инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. акциите на Yandex бяха спрени, а групата бе принудена да продаде вътрешните си операции на одобрени от Кремъл купувачи за 5,4 милиарда долара. Nebius се появи от развалините и сега доставя услуги на едно от най-големите имена в технологичния сектор.