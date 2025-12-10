Френската компания TotalEnergies придобива 40% дял от лиценза PEL83 за участък край бреговете на Намибия, който включва нефтеното находище Mopane, от португалската компания Galp Energia и ще стане негов оператор, се казва в изявление френската компания купувач.

В замяна на този дял, португалската Galp Energia ще получи 10% от лиценза PEL56 за участъка, който включва съседното находище Venus, и 9,39% от лиценза PEL91 за съседния участък. По този начин, TotalEnergies ще стане оператор на две от най-големите нефтени находища в Намибия - Mopane и Venus.

Очаква се сделката с Galp Energia да бъде завършена изцяло през 2026 г. и да отвори пътя за създаването на много голям център за добив на нефт. Така, след завършване на сделката, 40% от лиценза PEL83 ще принадлежи на TotalEnergies, други 40% ще притежава Galp Energia, а за Custos остават 10%.

TotalEnergies и QatarEnergy ще държат по 35,25% от лиценза PEL56, Galp и Namcor - по 10%, а Impact - 9,5%. Лицензът PEL91 ще се държи от TotalEnergies (33,085%), QatarEnergy (33,025%), Namcor (15%), Galp (9,39%) и Impact (9,5%).

Френската компания ще поеме половината от капиталовите разходи на Galp Energia за проучване и оценка на запасите в Mopane и разходите за първия проект за разработване на съответния участък. А Galp Energia ще върне тези средства от бъдещи парични потоци. Към момента в Намибия още няма добив на петрол.