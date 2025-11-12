Международната агенция по енергетика (МАЕ) изготви прогноза, според която - при развитие на нещата както досега - се очаква потреблението на петрол в световен мащаб да достигне максимума си от 102 милиона барела на денонощие около 2030 г.

Същевременно обаче, използването на "черно злато" конкретно в нефтохимическата промишленост и авиацията (керосин) ще продължи да се увеличава и през следващите години, според доклада на агенцията, World Energy Outlook.

"Потреблението на петрол в световен мащаб ще достигне максимума от 102 милиона барела на денонощие около 2030 г., и след това постепенно ще намалява", се казва в доклада.

МАЕ отбелязва, че това ще се случи на фона на увеличението в световен мащаб на дела на продажбите на електрически превозни средства - от над 20% сега, до над 50% към 2035 година. Очаква се, че след 10 години наличните тогава над 840 милиона електрически превозни средства, ще изместват от пазара 10 милиона барела петрол на денонощие, основно в Азия и Европа, се подчертава в докрада на МАЕ.

"Използването на петрола в нефтохимическата промишленост и авиацията ще продължи да се увеличава до 2035 г. и вероятно и до 2050 г.", се уточнява в доклада.