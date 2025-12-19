Около 70% от износа на петрол от Венецуела се извършва от танкери, обект на американски санкции, пише The ​​Wall Street Journal, позовавайки се на експертни оценки.

Президентът Доналд Тръмп нареди "пълна и тотална блокада" на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до или от Венецуела. Той също така обяви настоящото венецуелско правителство за "чуждестранна терористична организация".

А венецуелският икономист Асдрубал Оливерос коментира по националното радио на страната, че загубата на достъп до тези танкери ще лиши Венецуела от 8 милиарда долара годишни приходи от петрол - което означава, че приблизително на тази сума се оценява венецуелския "черен" пазар на петрол. По думите на икономиста, венецуелските танкери, обект на американски санкции, работят предимно с азиатски купувачи, които плащат за петрол и петролни продукти в криптовалута.

Съобщава се, че някои санкционирани венецуелски танкери вече са се отклонили от маршрутите си, за да избегнат корабите на американския флот, които задържаха един плавателен съд миналата седмица. По данни на специализирания портал TankerTrackers.com, към вчерашна дата във венецуелски води има около 75 танкера, половината от които са в "черния списък" на Министерството на финансите на САЩ. Около две дузини от тях обикновено се използват за износ на суров петрол.