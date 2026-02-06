За една средностатистическа жена от Москва пазаруването на хранителни стоки в наши дни се е превърнало в нещо като състезание. На фона на по-широкото покачване на цените на хранителните продукти, тя е започнала да пазарува по-късно вечер, когато магазините поставят стикери с отстъпки върху месни и млечни продукти, чийто срок на годност наближава, пише The Moscow Times.

И тя не е единствената.

"Сега вижгдам всички тези възрастни дами, които обикалят наоколо, когато се поставят стикерите с отстъпки. Не се харесваме особено", шегува се жената, молейки да остане анонимна.

Все по-голям брой руснаци се оплакват от нарастващите разходи за живот, казвайки, че покачването на цените на всичко - от комунални услуги до храна и алкохол - оказва все по-голямо натоварване върху портфейлите им. През последните седмици социалните медии бяха залети с видеоклипове, показващи купувачи, които сравняват текущите цени с тези от миналата година.

Докато някои експерти казват, че покачващите се цени са предвидим резултат от сезонни фактори и нови данъчни промени, други посочват натиск върху икономиката, причинен от войната на Русия срещу Украйна и нарастващите разходи за отбрана.

"Какво е субективното в цените, ако можеш да провериш колко е струвал пакет масло преди година и колко струва сега, докато заплатата ми не се е променила?", пита московчанката.

Източник: iStock

Държавната статистическа агенция Росстат съобщава, че инфлацията е била 5,6% в края на 2025 г., докато средните цени на стоките и услугите са се повишили с 4,2% през 2025 г. Централната банка заяви, че средните заплати изпреварват тези увеличения, като са се увеличили с 15% през 2025 г. и надхвърлят 100 000 рубли (1306 долара) на месец в 19 региона.

Оказва се, че има голяма разлика между тези официални данни и житейския опит на хората. Проучване на Фондация "Обществено мнение", проведено за Централната банка, показа, че възприеманата инфлация - мярка за това как обикновените руснаци възприемат покачващите се цени - сега е 14,5%.

А на фона на глобална криза на достъпността, Международният валутен фонд оцени инфлацията в Русия на 9% през 2025 г. - повече от два пъти повече от средната за света от 4,1%.

Елизавета от Москва, майка на няколко деца, която ръководи отдел в руска компания, казва, че наскоро е преминала към стриктно бюджетиране и е започнала да избира най-евтините опции, когато пазарува за семейството си, в отговор на нарастващите цени.

"Станах по-внимателна към отстъпките", споделя 42-годишната Елизавета пред The ​​Moscow Times, добавяйки, че сега пазарува от веригата хранителни магазини "Пятерочка" вместо от по-скъпия "Перекресток".

"Има определени продукти, от които просто не мога да се откажа, но освен тези изключения, първо гледам цената", коментира тя, добавяйки, че петчленното ѝ семейство харчи около 10 000 рубли (130 долара) седмично за хранителни стоки.

Елизавета признава, че е спряла да използва козметични салони напълно и че плащането за образователните и извънкласните дейности на децата ѝ е станало "почти невъзможно".

Източник: iStock

Според проучване от 2025 г. руснаците харчат около 12 000-12 500 рубли (156-195 долара) на човек на месец за хранителни стоки в малките градове и селските райони, 14 500-15 000 рубли (188-195 долара) в големите градове и до 18 000 рубли (234 долара) в Москва.

Семействата в по-големите градове, където доходите са по-високи, обикновено харчат по-малък дял от бюджета си за храна. Докато московчани харчат 23,5% от заплатите си за хранителни стоки, този дял нараства до 29% в градовете с над 1 милион души и 37,5% в малките градове и села, се казва в проучването. Това прави по-бедните и селските домакинства най-уязвими към незначителни увеличения на цените.

Икономистът Владислав Жуковски заяви, че служителите в държавния сектор и пенсионерите са особено засегнати, тъй като заплатите, пенсиите и социалните помощи се индексират спрямо официалния процент на инфлация, а не спрямо реалния.

Пенсионерка от Москва смята, че според нея цените са се повишили "поне три пъти". Друг пенсионер от столицата на република Калмикия Елиста каза, че е забелязал, че "цените са се повишили на всички хранителни продукти и някои услуги, като например подстригването". Пред The ​​Moscow Times мъжът споделя, че семейството му е спряло да излиза да се храни и че стоки като месо и риба са станали по-малко достъпни.

Жуковски коментира, че по-широкото преминаване към по-евтини основни продукти като зърнени храни и зеленчуци води до по-високи цени и в тези категории.

Данните на Росстат показват, че артикули като лимони и кафе са отбелязали рязко покачване на цените през 2025 г., като цените на килограм са се увеличили съответно с 31,8% и 25,8%. Наемите са се увеличили с 22,1%. В същото време цените на някои хранителни продукти са паднали рязко. Цените на зеленчуците са спаднали средно с 14,7%, включително зелето (-27,6%), картофите (-21,5%) и яйцата (-20%) между януари и декември 2025 г.

Цените са се повишили рязко в началото на януари, когато потребителските цени са се повишили с 1,26% между 1 и 12 януари. Това е повече от шест пъти увеличението, регистрирано през последната проследявана седмица на декември, когато Росстат съобщи, че растежът на потребителските цени се е забавил до 0,2%.

Според данни на Росстат, най-голямото увеличение на цените през миналия месец е наблюдавано при плодовете и зеленчуците като краставици (34,4%), домати (19,4%), картофи (10,3%), моркови (8,3%) и зеле (7,6%).

Антивоенният икономически проект Prices Today съобщи, че краставиците са регистрирали най-рязкото увеличение от всички продукти през миналия месец, като са се повишили с 23,5%. Само седем от 108-те категории продукти, проследявани от проекта, отбелязаха спад в цените през януари, включително грис, елда, перлен ечемик, просо, грах, сол и захар.

И докато обикновените руснаци използваха интернет, за да осъдят покачването на цените от новата година насам, властите предприеха стъпки за омаловажаване на опасенията. Министерството на икономическото развитие обвини за скока увеличението на данъка върху добавената стойност от 20% на 22%, което влезе в сила на 1 януари.

Президентът на Руската федерация Владимир Путин коментира тази седмица, че инфлацията през януари е била "очаквана" и я свърза с данъчните корекции, добавяйки, че инфлацията би трябвало да спадне до около 5% до края на годината.

Централната банка, която поддържа основния лихвен процент над 16% от декември 2023 г., тази седмица обяви, че ще поддържа лихвените проценти високи, за да се бори с инфлационния натиск.

Според икономиста Дмитрий Некрасов, инфлацията през януари обикновено е сред най-високите за годината поради сезонни фактори, включително годишни ревизии на тарифите.

"Увеличение на ДДС с 2% на практика води до директно увеличение на цените със същите 2% за някои стоки", каза Некрасов, бивш заместник-началник на аналитичния отдел на Федералната данъчна служба.

Той казва, че не вярва, че западните санкции стоят зад последните увеличения.

Икономистът Егор Сусин се съгласява, че "въпреки че инфлацията през януари може да изглежда формално висока, тя едва ли изглежда необичайна". Жуковски обаче смята, че ръстът на цените отразява по-дълбоки структурни проблеми, включително войната, рекордните военни разходи и бюджетния дефицит, достигнал 5,65 трилиона рубли (73,4 милиарда долара) миналата година.

Властите повишиха данъците за потребителите, домакинствата и малкия и среден бизнес, за да покрият недостига, заяви Жуковски пред The ​​Moscow Times.

"Налице е и разширяване на паричното предлагане, което не е обезпечено със стоки, рекордни военни разходи и отклоняване на работна ръка и други ресурси от гражданското производство към отбранителния сектор, докато военната продукция се изгаря на бойното поле, вместо да достига до рафтовете на магазините", коментира икономистът.

Западните санкции намалиха конкуренцията и ограничиха вноса, добави той, създавайки ситуация, в която "има много пари, но малко стоки".

Януарският скок е резултат от предишни статистически манипулации и изкуствено потискане на растежа на цените, обясни той.

"Цените сега се коригират като сгъстена пружина, която се освобождава."

Икономистите обаче са разделени относно това какво предстои. Некрасов например мисли, че факторите зад януарския скок са временни и че инфлацията би трябвало да се успокои през пролетта. Жуковски е по-песимистичен, прогнозирайки, че инфлацията ще продължи да расте през 2026 г.

"Докато войната продължава, ресурсите ще продължат да бъдат отклонявани от гражданските сектори. Отбранителната промишленост ще продължи да се разширява, докато доставките на граждански стоки няма да се развиват", подчертава експертът.

"В резултат на това бюджетният дефицит ще се увеличава, данъците ще продължат да се увеличават, предприятията ще търпят загуби, а цените ще продължат да се покачват."