Икономическият ръст на Русия продължава и през 2025 г., макар че е доста "по-бавен, отколкото в предишни години", обяви вицепремиерът Александър Новак на заседание на Комисията по икономическа политика към Съвета на федерацията, пише РБК.

"Нека напомня, че икономическият растеж на страната през 2023 г. беше 4,3%, а през 2024 г. - 4,1%. Очакваме за 2025 г. (след излизане на окончателните данни) обаче, 1% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП)", казва той.

Като една от основните причини за същественото забавяне на икономическия растеж на страната до само 1% - при 4 пъти по-висок показател за предните две години - Новак посочи прилагането на строга парично-кредитна и фискална политика, както и "таргетиране" на инфлацията.

"И трябва да се отбележи, че тази цел се постига - докато за 2024 година инфлацията беше 9,5%, в края на 2025 г. тя беше 5,6% - което е значително по-ниско от прогнозата за 6,8%", добави той.

Що се отнася за 2026 г., очакванията са за икономически растеж на Русия в рамките на 1% до 1,3% - главно заради вътрешни "двигатели", отбеляза Новак. По думите му, инфлацията за тази година ще е около 4,5%, според прогнозите.

Новак обърна внимание и на спада на инвестиционната активност в Русия, основно заради високия основен лихвен процент в страната. "Сега наблюдаваме спад на инвестиционната активност. В номинално изражение имаме растеж, но това не означава, че всичко е наред. С намаляването на основния лихвен процент инвестиционната активност се очаква да се подобри и това ще стане не само чрез кредитни средства, но и със собствен капитал на предприемачите, както и от заемни средства от акционери", обясни вицепремиерът.

През октомври миналата година, Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира ръст за БВП на Русия от 0,6% за 2025 г. Докато през юли 2025 г. предварителната оценка на показателя от МВФ беше за 0,9%, а през януари миналата година, МВФ прогнозираше с 1,4% ръст на БВП на Русия за 2025 г.

Според най-новата прогноза на МВФ, публикувана на 19 януари, предвижданията за растежа на БВП на Русия за 2026 г., са до 0,8%. Докато публикуваната през октомври миналата година прогноза на МВФ, беше малко по-оптимистична - 1% икономически растеж на Русия за 2026 г.

Припомня се, че през юли 2025 г. на Министерството на икономическото развитие на Русия коментира за РБК, че "това не е първият път, когато международни финансови институции публикуват (неоправдано) негативни прогнози за развитието на руската икономика".

Същевременно обаче, през септември 2025 г. Министерството на икономическото развитие на страната обяви, че е понижило прогнозата си за растежа на БВП на Русия през 2025 г., от 2,5% на 1%.