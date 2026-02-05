Тютюневите складове в Пловдив са сред знаковите ни обекти. Каквото и да правим, фасадата трябваше да се запази. Това разкри в студиото на Money.bg Александър Генков, изпълнителен директор на Софконтракт Инфрастрой. Компанията се занимава с безвзривното събаряне и разрушаване на сгради.

"Тютюневият град тупти с пулса на Пловдив вече стотици години. За хората, които живеят там, това е изключително важно", коментира още той специфичната и отговорна работа по обекта.

Складовете, част от индустриалното наследство на града, се оказват сериозно предизвикателство, тъй като са строени преди 1900-ата и през годините са преминали през разширения и допълнителни достроявания.

"Ние трябваше да намерим вариант как да отделим конструкцията, без да повредим фасадата. Това бе основополагащо за целия проект", обясни Генков, като коментира, че става дума за площ от 3000 кв. метра.

Защо разрушаване вместо строителство?

"Двете дейности са взаимно свързани. Знаете, първо, поради големия бум на строителството почти всички свободни петна, които бяха през годините застроявани, вече са изпълнени плътно. И самите инвеститори търсят варианти за развитие на проектите си в бивши индустриални зони, тъй като градовете експанзират."

Така Генков обясни мотивите си да се захване с тази наглед твърде специфична, нишова дейност той и допълни: "Или през комунизма има много построени заводи и сгради с отпаднала необходимост на много добри и хубави локации в големите градове. Нашата дейност е пряко свързана със строителството, защото ние даваме път на новото. Ние премахваме старото и това, което вече е отпаднало от необходимост, и даваме път на новото."

Разрушаването, вече 8 години, за Софконтракт далеч надхвърля физическата работа. Обектите често са "пипкави" и изискват "хирургически" подход.

"Хората често си мислят, че когато става въпрос за разрушаване, това е както по филмчетата с Том и Джери. Отива с гюлето машината и бута сградите. Което не е така", коментира гостът. "В нашия бизнес майсторство е безопасността. Всички в екипа сме колеги, а не шефове и служители - а отговорността и рискът са споделени", призна той.

Генков подчерта, че мотивацията на екипа идва не само от сложността на обектите, но и от възможността да виждат резултата от труда си. А доказателство за това, че са на необходимото ниво, идва при негово лично пътуване до Сингапур, където се извършват разрушителни дейности.

"Отивам и ги наблюдавам 15-20 минути и вътре ме обзема огромна радост, защото виждам, че те работят по същия начин, по който работим ние", спомня си той.

Управление на отпадъците

Управлението на строителни отпадъци е ключов елемент от дейността на фирмата. Софконтракт разполага със сертифицирана площадка в Пловдив, с входен обем над 1 милион тона на година, а плановете за бъдещето включват и площадка за рециклиране на батерии.

"Всички тези батерии - на автомобили и соларни инсталации, ще трябва да се рециклират. Ние работим за това сега, защото е следващият сериозен екологичен проблем", разказа Генков.

Това е един много сериозен и наболял въпрос в бранша, призна той и допълни, че доскоро макар да има регулации, не се е следило много стриктно за тяхното спазване.

"Ние имаме наша специално разработена система за опазване и развиване на зелените системи в районите. Имаме политика, при която на всеки един обект, дори и да е едно дърво да има, ние се стараем да го запазим", допълва той.

Технологии и машини

Технологиите имат своята роля в работата: "Използваме роботизирани машини за опасни участъци, но основната работа остава за хората. В нашия бранш изкуственият интелект и автоматизацията могат да помогнат 5-10% от процеса - всичко останало е прецизно човешко изпълнение", разказа той.

Оборудването е строго специализирано и скъпо, което налага почти всички машини да са собственост на фирмата. "Невъзможно е да наемеш машини за нашия бранш - амортизацията и рискът са огромни. От това зависи безопасността на екипа и качеството на работа", разкри той.

Генков вижда бъдещето на бизнеса както в България, така и извън страната, включително Македония и Гърция, където компанията вече има реализирани проекти.

"След 5 години искам да запазим същия дух на екипа, да продължим да бъдем толкова прецизни и полезни, както досега. Успеем ли в това, клиентите ще продължават да ни търсят, а старите клиенти ще се връщат", заяви още той.

