Учените от Българската академия на науките търсят от държавата малко над 4 милиона евро за спешни ремонти на две от "емблематичните сгради на БАН". От Академията настояват и за увеличение на заплатите чрез писмена декларация, в която казват, че очакват "конструктивен диалог с институциите" във връзка с увеличаването на финансирането за догодина.

"Държавният трансфер трябва да бъде повишен, за да може да се изпълни заложеното в закона увеличение на възнагражденията на асистентите и служителите", подчертават от БАН.

Ръководството на Академията напомня, че без допълнителни средства академичните институти трудно могат да покриват текущите си задължения, което застрашава нормалното функциониране на научната дейност. Според тях адекватното финансиране е ключово за задържане на млади специалисти и за развитие на научния потенциал на страната.

Източник: iStock

Според БАН увеличението трябва да осигури както задължителното повишение на възнагражденията на асистентите и служителите, така и увеличение с 10% на заплатите на всички учени - професори, доценти и главни асистенти, както и на служителите, които не попадат в обхвата на закона.

Колкото до належащия сграден ремонт, от БАН смятат, че държавата е длъжна да осигури нужните 4 090 300 евро за спешни ремонти. Мотивите - съоръженията се нуждаят от неотложна реконструкция, която не може да бъде отлагана, за да се гарантира безопасността и нормалната работа на институтите, разположени в тях.