Учените от Българската академия на науките търсят от държавата малко над 4 милиона евро за спешни ремонти на две от "емблематичните сгради на БАН". От Академията настояват и за увеличение на заплатите чрез писмена декларация, в която казват, че очакват "конструктивен диалог с институциите" във връзка с увеличаването на финансирането за догодина.
"Държавният трансфер трябва да бъде повишен, за да може да се изпълни заложеното в закона увеличение на възнагражденията на асистентите и служителите", подчертават от БАН.
БАН се оказа с най-оптимистичната прогноза за икономическия ръст на България
Повишението на БВП за следващите две години, прогнозирано в доклад
Ръководството на Академията напомня, че без допълнителни средства академичните институти трудно могат да покриват текущите си задължения, което застрашава нормалното функциониране на научната дейност. Според тях адекватното финансиране е ключово за задържане на млади специалисти и за развитие на научния потенциал на страната.
Според БАН увеличението трябва да осигури както задължителното повишение на възнагражденията на асистентите и служителите, така и увеличение с 10% на заплатите на всички учени - професори, доценти и главни асистенти, както и на служителите, които не попадат в обхвата на закона.
Колкото до належащия сграден ремонт, от БАН смятат, че държавата е длъжна да осигури нужните 4 090 300 евро за спешни ремонти. Мотивите - съоръженията се нуждаят от неотложна реконструкция, която не може да бъде отлагана, за да се гарантира безопасността и нормалната работа на институтите, разположени в тях.
shtimpoна 05.12.2025 в 13:34:18 #1
“Учeнитe oт БAH тъpcят пapи зa peмoнт нa cгpaди и иcĸaт yвeличeниe нa зaплaтитe” Условие: учените от БАН да дефинират тия праволинейни “облаци” в небето над сградата (на снимката), па тогаз да търсят увеличение на заплатите, а?