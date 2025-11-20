Испанското правителство предложи на синдикатите кумулативно увеличение на заплатите на държавните служители от около 10% за периода 2025-2028 г., съобщават El País и RTVE, позовавайки се на източници от преговорите. Планът обхваща около 3,5 млн. работещи в публичния сектор, като част от ръста за 2025 г. ще бъде изплатен със задна дата. Министърът на публичната администрация Оскар Лопес подчертава, че целта е служителите да не губят покупателна способност.

Офертата обаче поставя таван: общото увеличение за 2025 и 2026 г. не трябва да надхвърля 4%. Според синдикатите това е "недостатъчно", тъй като се разминава с прогнозната инфлация (2,5% за 2025 г. и 1,7% за 2026 г.) и с вече отчетената годишна инфлация от 3,1% до октомври, отбелязва RTVE. По-силният ръст, заложен за 2027 и 2028 г. - около 6% - би могъл да компенсира част от тази разлика, тъй като очакванията за поскъпването през тези години са по-ниски, но синдикатите настояват гаранцията за запазване на реалните доходи да е ясна още от първите две години.

Министерството на дигиталната трансформация и публичната администрация се срещна в сряда с трите основни организации - CSIF, CC OO и UGT - в рамките на поет ангажимент за редовен диалог, след като синдикатите заплашиха с мобилизации и дори обща стачка заради блокираните колективни преговори. Генералният секретар на UGT Servicios Públicos, Исабел Араке, определи ограничения 4% ръст за 2025-2026 г. като фактор, който "усложнява преговорите", тъй като многогодишно споразумение трябва да гарантира покупателната способност, съобщава El País. Тя засега избягва да говори открито за стачни действия.

Много по-рязък бе представителят на CC OO Лучо Палацо, който е нарекъл офертата за повишение "неприемлива" и предупреди, че ако правителството не излезе с по-амбициозно предложение, "общата стачка през декември ще стане реалност". По думите му настоящата оферта "е обида за държавните служители", посочват RTVE и El País.

CSIF също отхвърля първоначалния пакет, като посочва, че той "няма да покрие" поскъпването. Според техни изчисления от предишното споразумение през 2022 г. досега заплатите са се обезценили с около 8%, а ако се гледа от 2010 г. - годината на суровите бюджетни съкращения - реалната загуба на доход достига почти 20%. Синдикатът напомня, че държавата "събира повече приходи от всякога, увеличила е тавана на разходите и следователно има пространство за по-висока оферта". Въпреки това от CSIF подчертават, че "отговорно" ще останат на масата на преговорите.

Контекстът допълнително изостря напрежението: рамковото споразумение за 2022-2024 г. изтече на 31 декември, без да бъде договорено ново, поради което заплатите на държавните служители остават замразени през настоящата година. Синдикатите напомнят, че освен формално договорените увеличения, реалната стойност на заплатите е била ерозирана от инфлацията и че натрупаните загуби от 2010 г. насам тежат върху мотивацията и привлекателността на публичния сектор, отбелязва El País.

Предишното споразумение "Администрация на XXI век", подписано от правителството с CC OO и UGT (без CSIF), предвиждаше кумулативен ръст до 9,5% за периода 2022-2024 г., частично обвързан с движението на индексa на потребителските цени (ИПЦ) и брутния вътрешен продукт (БВП). То включваше и ретроактивни плащания, както и клаузи за преразглеждане, които могат да задействат допълнителни увеличения. Подобни механизми ще продължат да действат и за 2025 г., макар че тази година заплатите са на практика замразени, с изключение на вече изплатения 0,5%, договорен още за 2024 г.

Успоредно с разговорите за заплатите се преговаря и за други ключови елементи на реформата в публичната администрация: изготвяне на по-съвременни планове за управление на човешките ресурси; постепенно премахване на ограничението за заместване само на освободени позиции при пенсиониране; мерки за намаляване на дела на временните договори (днес около един от всеки трима служители е на временен контракт). Обсъждат се и промени в конкурсите за работа, които да намалят тежестта на чисто механичното зубрене, повече възможности за вътрешно кариерно израстване и специални процедури за вътрешно повишение.

От министерството, ръководено от Оскар Лопес, подчертават, че новото рамково споразумение има за цел не само да актуализира заплатите, но и да гарантира "по-качествени публични услуги и по-добра връзка между гражданите и администрацията".