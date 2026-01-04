Ситуацията на световния пазар на петрол през 2026 година се очертава да е "белязана" от излишък в предлагането на този основен енергиен ресурс. Което пък ще зависи до голяма степен от стратегическите покупки на петрол от Китай, обяснява Саад Рахим, главен икономист в един от водещите в света търговци на енергийни суровини, Trafigura.

"Очаква се през 2026 г. ръстът на предлагането на петрол като цяло значително да надхвърли ръста на търсенето. Експертите на пазарите на енергийни суровини са практически единодушни в прогнозите си за рекорден излишък в предлагането, който би могъл да надхвърли дори нивата по време на пандемията", коментира Саад Рахим в годишния доклад на компанията, пише Прайм.

Според Рахим, очакванията са, предлагането на петрол на международните пазари да се увеличи с около 2 милиона барела на денонощие.

"Най-голямата "неизвестна величина" на петролните пазари през 2026 г. остава размерът на стратегическите покупки на петрол от Китай. Ако показателят се запази или нарасне, това в известна степен ще помогне за решаването на проблема със сръхпредлагането, макар че едва ли ще го реши изцяло. И обратното, ако темпът на растеж на покупките на петрол от Китай се забави, това ще влоши ситуацията на международните пазари", смята главният икономист на Trafigura.

Според него, ръстът на предлагането на петрол до голяма степен ще бъде обусловен от реализирането на дългосрочни проекти в Латинска и Северна Америка, за които инвестиционните решения са взети преди няколко години или дори десетилетие. Поради което, съкращения на добива при тези проекти са малко вероятни.

Въпреки посоченото, петролните компании в САЩ и страните от ОПЕК+ може да сметнат ситуацията със свръхпредлагането на пазарите за неприемлива и да намалят добива на нефт, което би оказало известна подкрепа при цените на петрола, обяснява ситуацията на международните пазари главният икономист на Trafigura.

Ще припомним, че според прогнозата на ВР за петролните пазари за втората половина на 2025 г., дадена през август, "през четвъртото тримесечие на 2025 г. ще се наблюдава по-голямо предлагане на петрол от страните от ОПЕК+, а условията за търговията силно ще зависят от действията на ОПЕК+, както и от санкциите спрямо износа на руския и иранския петрол. Затова очакванията в този период са за голяма волатилност на петролните пазари", коментира тогава ръководителят на компанията, Мъри Очинклос. Според неговите оценки дадени през лятото на 2025 г., дори и в началото на 2026 г. пазарът на петрол и петролни продукти в световен мащаб ще остане "под напрежение".