На фона на откриването на магазин на китайската компания Shein в центъра на Париж и протестите, които предизвикаха някои от продуктите, доклад на компанията за инвестиционно управление на недвижимите имоти Colliers показва, че близо 4,6 милиарда пакета със стоки на ниски цени са влезли в ЕС през 2024 г., като 90% идват от Китай.

Тенденцията за увеличаване на онлайн търговия продължава да е водеща. Очаква се в периода 2024-2028 година поръчките в Европа да нараснат с 23%, докато тези във физическите магазини - едва с 14%. Оказва се обаче, че комбинираният подход е все по-често предпочитан.

Основен фактор за поведението на потребителите са високите цени и понижената покупателна способност в някои региони. Анализаторите отбелязват спад на печалбите на луксозни марки като Chanel, Prada, LVMH и Moncler.

Текущо потребление и прогнози

Потребителите в Азиатско-тихоокеанския регион, където средната класа продължава да расте, предпочитат комбинирано потребление както на място в търговските обекти, така и онлайн. Въпреки това, електронните продажби са се увеличили двойно (до 43%), в сравнение с тези във физическите магазинни. Според експертите това се дължи на потребителските навици на младото поколение.

Данни на Oxford Economics показват, че тази година разходите за търговия на дребно в региона са нараснали с 5%.

Източник: iStock

Европейският и северноамериканският пазар пък са засегнати от нестабилната инфлация и ограничения ръст на доходите. Така повишаването на разходите в регионите е между 2 и 3 процента. Очакванията на експертите за следващата година са стойностите да са по-ниски.

Продажбите в Южна Америка са аналогични с тези от миналата година, но се очаква през 2026 г. да нараснат с 6%. Континентът отбелязва по-ефикасно внедряване на технологиите, като онлайн пазаруването се е увеличило с близо 50% (срещу 17% в търговските обекти). Въпреки това, към момента остава последна по дял на електронно пазаруване.

Водещ в тази категория е САЩ с 33,7% - почти два пъти повече от средните глобални стойности от 17,3%. Това се дължи на навика на американците да правят по-скъпи покупки онлайн. Обратната е ситуацията с втория в класацията - Китай, където броят на потребителите е голям, а стойността на продуктите - по-малка.

Прогнозите на експертите за търговията на дребно на дрехи и обувки показва, че най-голям ръст на разходите ще се наблюдава в Канада и Тихоокеанския азиатски регион - съответно 6% и 4%. В САЩ този процент е около 3, а в Европа - едва 1.

При хранителните стоки процентът е сравнително еднакъв в световен мащаб, като варира между 4-5.

Рискове и адаптивност

Несигурността на пазара през 2026 г. се дължи най-вече на геополитическите рискове и нестабилността на митата. В момента финансовите притеснения са се повишили с 80% в световен мащаб.

Източник: iStock

Деветдесет и два процента от потребителите в Южна Америка споделят, че усещат напрежение от постоянната инфлация и нестабилността на валутата. Повишаващите се разходи за живот и дълговете пък притесняват 88% от американците, а забавящата се икономика и несигурността на работните места - 85% от азиатците.

Според данни на GlobalData търговските войни и ефектът на митата върху вносните стоки притесняват повече потребителите, отколкото състоянието на личните им финанси.

За да се справят с покачващите се цени, купувачите най-често сравняват цените в онлайн магазините, преди да направят покупка. Следващото най-срещано решение е преминаването към по-евтини алтернативи. Около 30% в САЩ, Канада, Европа и Азия спират да купуват определен продукт, ако е прекалено скъп. В Латинска Америка този процент е най-висок - 42.

Източник: GlobalData

Според експертите търговците на дребно могат да привлекат клиенти, като създадат свои марки, правят намаления, поддържат прозрачност на цените и развиват дигиталните си инструменти.

Европа

Прогнозира се, че през 2026 г. реалният ръст на разходите за търговия на дребно в Европа ще бъде около 2%, в зависимост от региона, докато увеличението на реалните приходи ще е под 1%. Най-голям процент повишаване на разходите се очаква при обзавеждането (2,1%) и храните и напитките (1,7%). В резултат, потребителското доверие през септември е с 2,5 пункта по-ниско, отколкото по същото време миналата година.

Оказва се, че европейските потребители не са намалили пазаруването само от най-луксозните марки, но и от тези от среден клас като H&M, Primark и Inditex. Експертите смятат, че тези, които имат онлайн магазини, ще се справят със спада по-лесно, отколкото останалите си конкуренти.

Данните показват, че продажбите извън магазините са се увеличили с 14% през 2024 г., като най-високо ниво на онлайн пазаруването се наблюдава в скандинавския регион и Западна Европа.

Основна заплаха за търговците на дребно в Европа са китайските производители, както и възможното повишение на цените на местните продукти, вследствие на по-високи производствени разходи. Въпреки това, съотношението между цена и качество остава най-важно за потребителите в региона.

Наемите на търговските площи остават сравнително постоянни, като повишаване се очаква само при централните локации.

Натискът върху местните търговци на дребно може да се намали след преразглеждането на условията за внос на малки пратки от Китай в ЕС и Великобритания. Това обаче води до риск от повишаване на цените на крайния потребител.

Приходи от туризъм

Според данни на Европейската туристическа комисия 40% от разходите за туризъм на континента през 2024 година са дошли от американски граждани. Следващата най-голяма чуждестранна група са китайските посетители, които са представлявали 10%.

Източник: iStock

Въпреки това, от организацията отбелязват, че се наблюдава спад от 11% на американските и 44% на китайските посетители с висок дневен бюджет (над 200 евро). Именно пониженият процент на приходи от туристи посочват голяма част от луксозните марки като причина за лошите резултати през последните две тримесечия (които обикновено са най-силни).

Очаква се разходите от гурме туризъм да нараснат със 7% през 2025 г. Възможно е част от пътуващите към САЩ европейци и азиатци да се пренасочат към Стария континент, но не се предполага значителен ръст на търсенето.