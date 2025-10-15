Европейската комисия наложи глоби в общ размер над 157 млн. евро на модните брандове Gucci, Chloé и Loewe, пише испанската RTVE. Санкцията е резултат от разследване, установило, че трите компании са принуждавали независими търговци да спазват предварително определени продажни цени, с цел да се поддържат стойности, близки до тези в собствените им бутици, както и да се защитят техните продажби.

Ограничителните практики са били в сила между 2015 и 2023 г. и са засягали както физически магазини, така и онлайн търговци. Те се отнасят до широка гама продукти - облекло, кожени изделия, обувки и аксесоари. Според EK подобни действия нарушават европейските правила за свободна конкуренция.

Отделните санкции възлизат на 119,7 млн. евро за италианската Gucci, 19,7 млн. евро за френската Chloé и 18 млн. евро за испанската Loewe. И трите марки са получили намаление на глобите заради съдействие на разследването.

To e показало, че компаниите са действали самостоятелно, но с еднакъв модел на поведение. Налагали са на търговците да не се отклоняват от "препоръчителните" цени, да спазват определени периоди на намаления и да ограничават отстъпките си. В някои случаи Gucci дори е забранявала онлайн продажбата на определени продуктови линии.

Комисията подчертава, че модните къщи са следили дали търговците спазват указанията и са ги предупреждавали при нарушения. Така независимите магазини фактически са били лишени от възможността да определят самостоятелно ценовата си политика, което е намалило конкуренцията и е довело до по-високи цени за потребителите.

Макар компаниите да не са действали координирано, периодите им на прилагане на тези практики съвпадат, а много от засегнатите търговци са предлагали продукти и на трите марки. Ограниченията са прекратени през април 2023 г., когато Комисията е извършила внезапни проверки в техни обекти.

И трите модни къщи признават нарушенията и са съдействали на разследването, което им е осигурило намаляване на глобите - с 50% за Gucci и Loewe, и с 15% за Chloé.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по конкуренцията Тереса Рибера е заявила, че "европейските потребители имат право да се възползват от реална ценова конкуренция, независимо какво купуват и откъде". Според нея санкцията е "ясен сигнал" към модната индустрия, че правилата на ЕС важат за всички без изключение.