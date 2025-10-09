Ново предприятие за производство на протеинови барове ще изгражда компанията "Хелти Барс" ООД в местност "Толева махала" на столичния район "Връбница". Проектът получи сертификат за клас "А" от Българската агенция за инвестиции.

Размерът на инвестицията е 15 750 000 лева и ще създаде 45 нови работни места.

Инвестиционното намерение на сайта на "Хелти Барс" е за 3-етажна сграда с височина до 15 метра, която има складово-производствена част от 10 500 квадратни метра и още 1500 квадратни метра за офиси и администрация.

Предвижда се в новата производствена база да се внедри високотехнологично оборудване с автоматизация на процесите и така "Хелти Барс" да утрои капацитета си.

Целта - компанията да се утвърди сред водещите производители в Европа.

"Хелти Барс" е основана през 2015 г., като към момента нейните протеинови барове се продават под различни частни марки в цели 46 държави.

Служителите към месец юли тази година са над 120, а финансовите резултати за 2023 г. показват близо 20 милиона лева приходи и почти 2,4 млн. лева печалба.