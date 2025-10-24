Американо-британската компания Burstock ще инвестира 150 милиона долара в специализирано военно производство в Северна Македония. Това стана ясно след среща на министър-председателя на страната Христиан Мицкоски, по време на Среща на върха за Западните Балкани в Лондон, съобщават местните медии.
"Днес подписахме меморандум за разбирателство с американо-британската компания "Burstock", която ще инвестира до 150 милиона долара в специализираната военна индустрия в Северна Македония, ще имаме 1000 нови работни места с високи заплати и това е само началото", написа Мицкоски в профила си във Facebook, цитиран от Telegrafi.
Турска компания от военната индустрия ще строи фабрика за барут в Северна Македония в партньорство с местен играч
Идея за изграждане на такава фабрика има и в България
Той добавя, че очаква инвестициите във военната индустрия на страната да достигнат до над 1 милиард долара.
Компанията Burstock има дългогодишен опит в областта на отбраната, дипломацията, сигурността и разузнаването. Дружеството е специализирано в търговията в морския и авиационен сектор.
Скопие инвестира в развитие на военната индустрия
Както Money.bg писа по-рано тази година, Скопие привлече нова инвестиция чрез турската отбранителна компания Makine ve Kimya Endustrisi (MKE). Нашата съседка и компанията подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество с производителя на боеприпаси от Северна Македония ATS Group за изграждането на фабрика за барут в страната.
"Новата фабрика трябва засили сътрудничеството в отбранителната индустрия между двете страни и да увеличи местния производствен капацитет, коментираха от MKE.
Споразумението за сътрудничество предвижда още трансфер на технологии, както и още съвместни инвестиционни проекти.