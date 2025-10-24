Американо-британската компания Burstock ще инвестира 150 милиона долара в специализирано военно производство в Северна Македония. Това стана ясно след среща на министър-председателя на страната Христиан Мицкоски, по време на Среща на върха за Западните Балкани в Лондон, съобщават местните медии.

"Днес подписахме меморандум за разбирателство с американо-британската компания "Burstock", която ще инвестира до 150 милиона долара в специализираната военна индустрия в Северна Македония, ще имаме 1000 нови работни места с високи заплати и това е само началото", написа Мицкоски в профила си във Facebook, цитиран от Telegrafi.

Той добавя, че очаква инвестициите във военната индустрия на страната да достигнат до над 1 милиард долара.

Компанията Burstock има дългогодишен опит в областта на отбраната, дипломацията, сигурността и разузнаването. Дружеството е специализирано в търговията в морския и авиационен сектор.

Скопие инвестира в развитие на военната индустрия

Както Money.bg писа по-рано тази година, Скопие привлече нова инвестиция чрез турската отбранителна компания Makine ve Kimya Endustrisi (MKE). Нашата съседка и компанията подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество с производителя на боеприпаси от Северна Македония ATS Group за изграждането на фабрика за барут в страната.

"Новата фабрика трябва засили сътрудничеството в отбранителната индустрия между двете страни и да увеличи местния производствен капацитет, коментираха от MKE.

Споразумението за сътрудничество предвижда още трансфер на технологии, както и още съвместни инвестиционни проекти.